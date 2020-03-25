Hayat Gizemli hayırseverler bu kez Esenyurt ve Arnavutköyde ortaya çıktı
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Gizemli hayırseverler bu kez Esenyurt ve Arnavutköy’de ortaya çıktı

İstanbul Esenyurt ve Arnavutköy’de isminin açıklanmasını istemeyen iki hayırsever, koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşların ihtiyacını karşıladı. Yardıma muhtaç 200 aileye 1000'er lira para yardımının yanı sıra meyve, sebze ve erzak dağıtıldı.

Haber Merkezi İHA
Gizemli hayırseverler kasa kasa meyve ve sebze dağıttı.
Gizemli hayırseverler kasa kasa meyve ve sebze dağıttı.

Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul Esenyurt’ta ve Arnavutköy’de evinden dışarı çıkmayan yardıma muhtaç ailelere yardım eli uzandı. İsminin açıklanmasını istenmeyen gizemli iki hayırsever yardıma muhtaç ailelere ulaştı.

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3 TIR erzak geldi

Ailelere 1000’er lira para yardımının yanı sıra meyve, sebze ve erzak dağıtıldı. Evlerinde olmayanların ise kapılarına yardımları bırakıldı. Yardımlara alan kişiler ise mutluluklarını dile getirerek, yardımdan dolayı teşekkür ettiklerini söylediler. Toplam 3 TIR erzak, meyve sebze ve binlerce lira 200’den fazla aileye dağıtıldığı öğrenildi.

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