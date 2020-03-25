Gizemli hayırseverler bu kez Esenyurt ve Arnavutköy’de ortaya çıktı

Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul Esenyurt’ta ve Arnavutköy’de evinden dışarı çıkmayan yardıma muhtaç ailelere yardım eli uzandı. İsminin açıklanmasını istenmeyen gizemli iki hayırsever yardıma muhtaç ailelere ulaştı.
3 TIR erzak geldi
Ailelere 1000’er lira para yardımının yanı sıra meyve, sebze ve erzak dağıtıldı. Evlerinde olmayanların ise kapılarına yardımları bırakıldı. Yardımlara alan kişiler ise mutluluklarını dile getirerek, yardımdan dolayı teşekkür ettiklerini söylediler. Toplam 3 TIR erzak, meyve sebze ve binlerce lira 200’den fazla aileye dağıtıldığı öğrenildi.