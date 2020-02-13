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DİYARBAKIR

Gizemli hayırsever bu kez Diyarbakır’da ortaya çıktı: Bakkaldaki veresiye defterini kapattı

Türkiye’nin birçok ilinde veresiye defterlerindeki borçları ödeyerek vatandaşlara para dağıtan gizemli hayırsever, bu kez Diyarbakır’da ortaya çıktı. Kentteki bazı bakkalları gezen hayırsever, toplam 12 bin 500 liralık borcu sildirdi. Borçlarının silindiğini öğrenen vatandaşlar sevinç yaşarken bazıları inanamayarak tekrar tekrar sorarak şaşkınlıklarını dile getirdi.

Haber Merkezi İHA
Gizemli hayırsever vatandaşların bakkal borçlarını kapattı.
Gizemli hayırsever vatandaşların bakkal borçlarını kapattı.

Türkiye’nin birçok ilinde ortaya çıkarak vatandaşlara yardım eden gizemli hayırsever, veresiye defterlerini kapatıp, vatandaşlara para dağıtmaya devam ediyor.

Son olarak Diyarbakır’da ortaya çıkan gizemli hayırsever, Yenişehir ilçesi Fiskaya Mahallesi’ndeki Mehmet Kızılhan’ın bakkalına uğrayarak vatandaşların 12 bin 500 liralık borç defterini sildi. Defterin yapraklarını kopararak yakan hayırsever, hem vatandaşların hem de esnafın yüzünü güldürdü. Vatandaşlar, teşekkür ettikleri gizemli hayırseveri tanımak istediklerini söylediler.

İHA
Gizemli hayırsever vatandaşların bakkal borçlarını kapattı.

VERESİYE DEFTERİNDEKİ BORÇLARIN HEPSİNİ ÖDEDİ

  • Hayırsever tarafından 12 bin 500 liralık borç defterinin kapatıldığını aktaran bakkal Mehmet Kızılhan, peşin parayı verip, defteri yırtıp aldığını dile getirdi. Kızılhan, “Biri geldi, haber verdi, bu mahallenin borçlarının hepsini sileceğini söyledi. Bende gel dedim, yan komşum olan berberi çağırdım. Defterimi kontrol etti, toplam 12 bin 500 lira paramı peşin verip borç kağıtlarını yırtıp aldı. Kim buraya borcunu ödemeye gelirse borçlarının silindiğini söylüyorum, herkes ’Allah ondan razı olsun’ diyor. Kiminin borcu 500 lira, kiminin 100 lira, hepsini sildi" dedi.

İHA
Gizemli hayırsever vatandaşların bakkal borçlarını kapattı.

BORÇLARININ SİLİNDİĞİNE İNANAMAYIP TEKRAR TEKRAR SORDULAR

Borcu olan vatandaşlardan İrfan Yapan ise borçlarının silindiğine inanmadığını, bakkala gelip tekrardan sorduğunu söyledi. Yapan, "Geçen camiye gittim, millet birinin gelip mahallenin borçlarını sildiğini söyledi, bende çok inanmadım, gelip sordum 'Borcum ne kadar' diye. Borcumun olmadığını söyledi. Ben o anda sevindim, Allah razı olsun borcumu sildi. Ben bu yaşıma kadar ilk kez böyle bir şey gördüm. Ben şeker, yağ, çorba gibi şeyler almıştım, o adamı görürsem çok teşekkür edeceğim" diye konuştu.

UZUN BOYLU ESMER BİRİYDİ

Esrarengiz hayırseveri gören berber Adnan Katmer, borcu sildiren vatandaşın uzun boylu, esmer biri olduğunu söyledi. Katmer, "Geçenlerde bir yardımsever gelip burada vatandaşlarımızın borçlarını sildi, Allah ondan razı olsun. Uzun boylu, esmer biriydi. Vatandaşların borcunu silenden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

İHA
Gizemli hayırsever vatandaşların bakkal borçlarını kapattı.

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