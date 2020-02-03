Gündem Hayırsever bu kez Trabzonda kendini gösterdi Sigara içene 100, içmeyene 200 TL
TRABZON

’Robin Hood’ bu kez Trabzon’da kendini gösterdi

Hayırsever bu kez Trabzon’da kendini gösterdi: Sigara içene 100, içmeyene 200 TL

İstanbul’da yardıma muhtaç vatandaşlara yardımlarda bulunan hayırsever şahıs bu kez kendini Trabzon’da gösterdi. Çoğunlukla Suriyeli vatandaşların oturduğu Esentepe mahallesinde kendini gösteren hayırsever çocukların yüzünü güldürdü, bakkal borçlarını kapattı.

Haber Merkezi İHA
Gizemli hayırsever, bu kez Trabzon'da yardım yaptı.
Gizemli hayırsever, bu kez Trabzon'da yardım yaptı.

İlk İstanbul’da ardından ise deprem bölgesi Elazığ’da kendini gösteren hayırsever vatandaş, kent merkezi ve köylerde evleri hasar gören depremzedelere zarf içinde para yardımında bulunup, bakkal borçlarını kapattı. Bu sefer ise kendini Trabzon’da gösteren kişi kentte çoğunlukla Suriyeliler’in yaşadığı Esentepe mahallesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların borçlarını kapattı.

Önceki gün geldiği mahallede sokakları gezerek çocuklara 200 TL, evlere ise zarf içinde para veren hayırsever vatandaş, bazı bakkal dükkanlarında ihtiyaç sahibi ailelerin borçlarını kapattı. Esentepe mahallesinde hayırseverin sigara içenlere 100 TL, içmeyenlere ise 200 TL verdiği öğrenildi.

İHA
İstanbul’da kendini ’Robin Hood’ olarak tanıtarak yardıma muhtaç vatandaşlara yardımlarda bulunan hayırsever şahıs bu kez kendini Trabzon’da gösterdi.

"Güzel işler yaptı, Allah hayırlarını kabul etsin"

Esentepe mahallesinde bakkal dükkanı işleten Emre Kurt, "Çocuklara dağıta dağıta gittiler. Evlere ise zarfın içinde para verdiler. Sadece ihtiyaç sahibi olanlara para verdi. Ben yardımcı oldum. Mahallede beraber dolaşarak yoksul aileleri tespit ettik. İhtiyaç sahibi olduklarını belirttiğim 5-6 kişinin veresiye olan borçlarını kapattı. Kendisini tanımıyoruz. Tanımakta önemli değil iyilik gizli yapılır. Güzel işler yaptı, Allah hayırlarını kabul etsin" dedi.

"Sigara içenlere 100 TL, içmeyenlere 200 TL para vermiş"

Mahallede esnaflık yapan Muzaffer Kılıç, hayırseverin mahalledeki bir bakkal dükkanında duruma olmayan vatandaşların borcunu kapattığını belirterek "Dükkanın önünde dururken karşıda 2 kişi çocukları yanına çağırarak sigara içiyor musun diye sormuş. İçenlere 100 TL, içmeyenlere 200 TL para vermiş. Ben çocuklardan öyle duydum. Bir bakkal arkadaşımız var oraya da giderek duruma olmayan vatandaşların borcunu kapatmış. Esentepe mahallesi Trabzon şehir merkezine en yakın konumda olmasına rağmen gelişmedi. Genelde yoksul ve Suriyeliler kalıyor. Mahallemizde ihtiyaç sahibi çok kişi var. Allah razı olsun ara sıra mahalleye uğrasın" şeklinde konuştu.

'Robin Hood' olarak isimlendirilen hayırsever o sese kayıtsız kalmadı: 5'i bir yerde kolye, bin dolar ve çikolata gönderdi
GÜNDEM
'Robin Hood' olarak isimlendirilen hayırsever o sese kayıtsız kalmadı: 5'i bir yerde kolye, bin dolar ve çikolata gönderdi

Çocuklar parayı eğitimlerde harcayacak

Van’dan ailesi ile birlikte gelerek Esentepe mahallesinde yaşayan 11 yaşındaki Fırat Kılıç, "Bana 100 TL verdi. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Parayla çanta, kitap, defter, kalem ve silgi aldım" diye konuştu.

5 yaşındaki Osman Kılıç ise, "Biri geldi bize para verdi. Bana 100 TL verdi. Hiç konuşmadık. Parayı verdikten sonra gitti. O parayla okul ihtiyaçlarımı karşılayacağım. Çanta aldım" ifadelerini kullandı.

Gizemli hayırsever bu kez Tuzla'da ortaya çıktı: Bana ‘Robin Hood’ deyin
GÜNDEM
Gizemli hayırsever bu kez Tuzla'da ortaya çıktı: Bana ‘Robin Hood’ deyin
Barış değil ilhak planı

Barış değil ilhak planı

Bakan Çavuşoğlu, İİT'nin olağanüstü toplantısında konuştu.
Zam oranı belli oldu

Zam oranı belli oldu

Milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiriyor.
10 günde bitti

10 günde bitti

​Çin'de 24 Ocak'ta yapmına başlanan Koronavirüs hastanesi bugün hizmete açıldı.
30-35 civarında!

30-35 civarında!

İdlib'de Suriye rejimine verilen karşılığın detaylarını Erdoğan açıkladı.
Bu kez Trabzon'da

Bu kez Trabzon'da

​Sigara içenlere 100, içmeyenlere 200 TL para vermiş.
İstanbul'a tarih verildi

İstanbul'a tarih verildi

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Flaş gelişme!

Flaş gelişme!

Dışişleri Bakanlığından Kaşıkçı dosyası için yeni hamle.
Değerini katladı

Değerini katladı

İrfan Can en pahalı Türk futbolcular listesine girdi.
Türkiye'nin<br>yanıtı askeri olur

Türkiye'nin
yanıtı askeri olur

Esed rejimi İdlib'de askeri birliklerimize saldırdı.
Kumburgaz'da<br>7.2 büyüklüğünde

Kumburgaz'da
7.2 büyüklüğünde

Elazığ depremini bilen uzmandan yeni açıklama.
Sıfır otomobil<br>fiyatıyla yarışıyor

Sıfır otomobil
fiyatıyla yarışıyor

İki model arasındaki fark 30 bin TL'ye yükseldi.
Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak

Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı.
İdlib'den acı haber

İdlib'den acı haber

​4 askerimiz şehit oldu, 1'i ağır 9 asker de yaralandı.
Okullar açıldı<br>trafik çilesi başladı<br>

Okullar açıldı
trafik çilesi başladı

İstanbul'daki yoğun trafik havadan görüntülendi.
Tedavisi bulundu

Tedavisi bulundu

​Dünyanın beklediği haber Tayland'dan geldi.
Kan<br>donduran görüntü

Kan
donduran görüntü

​Çarpıp kaçtı, lastiğe sıkışan montunu çöpe attı.
Ölü sayısı<br>hızla artıyor

Ölü sayısı
hızla artıyor

Koronavirüsünden ölenlerin sayısı 361'e çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.