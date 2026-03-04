Yeni Şafak
Göbeklitepe'de sessiz bir çığlık

15:034/03/2026, Çarşamba
Yazar, aktivist ve sürreal biyografi sanatçısı Vahap Aydoğan.
Yazar, aktivist ve sürreal biyografi sanatçısı Vahap Aydoğan’ın “Sessizliğin Hafızası: Sükût” sergisi izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Sergi, Göbeklitepe’den bugüne uzanan tarihsel bir çizgide, 20 farklı coğrafyadan seçilen 20 kadın biyografisi üzerinden tekrar eden bir düzeni görünür kılmaya çalışıyor.

Savaşın, göçün ve hukuk boşluğunun özellikle kadınlar ve çocuklar üzerinde bıraktığı izleri anlatan çalışma, güvenliğin kimler için doğal bir hak olduğunu da sorguluyor.

Sergi, mayıs ayında Şanlıurfa’daki Germüş Kilisesi yerleşkesinde izleyiciyle buluşacak.

