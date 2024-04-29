Gobustan özel sayısında Türk edebiyatı

55 yıldır Azerbaycan’da sanat ve edebiyat üzerine yazılar yayımlayan dergi, özel sayısında ülkemiz edebiyatını ele alırken, Türk Edebiyatı dergisi de mayıs sayısını Azerbaycan’a ayırdı. 1969’dan bu yana çıkan derginin önceki gün Türk Edebiyatı Vakfı’nda yapılan tanıtım toplantısında iki ülkenin edebiyatının ortak özellikleri, özel sayılar aracılığıyla bu birikimin geleceğe aktarılmasının önemi konuşuldu.

Yeni Şafak’a konuşan Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar, özel sayının iki ülkenin birbirini sanatıyla tanıması açısından önemine dikkat çekerek, “Dergimizde sık sık Türkiye’nin resim, tiyatro, sinema, müzik, edebiyat ve çeşitli sanat mevzuları üzerine yazılar çıkıyor. Ama böyle toplu halde ele alınması ilk kez gerçekleşiyor. Gobustan sadece edebiyat değil, aynı zamanda güzel sanatlar dergisi. Bu özel sayıda da hepsinden örnekler var” dedi. Derginin yayın yönetmeni Pervin Nuraliyeva bir zamanlar gizli satılan dergilerinin bugün özel sayıyla Türkiye’de tanıtılmasından büyük gurur duyduğunu aktaran yayın yönetmeni şu cümleleri kurdu: “Bizim arzumuz, Türk şiiri, edebiyatı, müziği ve sinemasının bir dergide olmasını sağlayarak, yeni kuşakların kardeş ülkenin edebiyatını, sanatını ve sanattaki etkisini anlamasını sağlamak.”