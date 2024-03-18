Gökyüzünde Ramazan güzelliği

İstanbul'da önceki gece görülen 'yarım ay' güzel görüntüler oluşturdu. Anadolu Ajansı (AA) muhabiri İsa Terli'nin objektifine Sultanahmet Camisi ile birlikte yansıyan yarım ay kareleri beğeni topladı.
Her hafta büyük bir katılım eda edilen Cuma namazı için bu hafta Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen hutbe konusu "Oruç, bedenimize sıhhat, gönlümüze sekinet verir" başlığı oldu. 15 Mart 2024 tarihli cuma hutbesinin tamamını haberimizde okuyabilirsiniz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Hastanesi'ni ziyaret ederek, sağlık personelinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti. Kurtulmuş, ''Sağlık çalışanlarımızın şartlarının iyileştirilmesi için TBMM'de konuşuyoruz. Sağlık şartlarının iyileştirilmesi, çalışanların standartların yükseltilmesi için de TBMM olarak her zaman üzerimize düşeni yerine getirmeye gayret ediyoruz'' dedi.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta görev yapan gönüllü sağlık çalışanlarının, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyathaneye giden koridorun duvarına yazdıkları, zorlu günlerin hatırasını yaşatıyor. Anı olarak silinmeyen duvar yazılarında "Yıkılmadık birlikte ayaktayız", "Maraş'ta çok kahraman tanıdım", "Yüreğimiz kadar sağlam değildi duvarlar ama cesaretimiz bu şehri ayakta tuttu", "Bizim bu duvara yazdıklarımız değil akıllarda bıraktıklarımız önemli", "Hiçbir zaman ümitsiz olmayacağız", "Tüm canlara geçmiş olsun, en kısa zamanda toparlanmak dileğiyle", "Sizin gibi kahraman ve özverili bir ekiple çalışmak çok büyük onur" sözleri dikkati çekiyor.