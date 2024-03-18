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Hayat

Gökyüzünde Ramazan güzelliği

Hafta sonunda vatandaşlar gece yarısına kadar Sultanahmet ve Eyüpsultan gibi tarihi camilerdeydi. Namaza gittikleri camilerin yakınlarında iftar açtı, sahur yaptı. Sultanahmet Camii, üzerinde asılı gibi duran ‘yarım ay’ ile seyirlik bir manzara oluşturdu.

04:00 - 18/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:03 - 18/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Fotoğraf : Fotoğraf: İsa Terli- AA /
Arşiv.

İstanbul'da önceki gece görülen 'yarım ay' güzel görüntüler oluşturdu. Anadolu Ajansı (AA) muhabiri İsa Terli'nin objektifine Sultanahmet Camisi ile birlikte yansıyan yarım ay kareleri beğeni topladı.


Depremde görev yapan sağlıkçıların yazıları hastane duvarından silinmedi
Depremde görev yapan sağlıkçıların yazıları hastane duvarından silinmedi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta görev yapan gönüllü sağlık çalışanlarının, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyathaneye giden koridorun duvarına yazdıkları, zorlu günlerin hatırasını yaşatıyor. Anı olarak silinmeyen duvar yazılarında "Yıkılmadık birlikte ayaktayız", "Maraş'ta çok kahraman tanıdım", "Yüreğimiz kadar sağlam değildi duvarlar ama cesaretimiz bu şehri ayakta tuttu", "Bizim bu duvara yazdıklarımız değil akıllarda bıraktıklarımız önemli", "Hiçbir zaman ümitsiz olmayacağız", "Tüm canlara geçmiş olsun, en kısa zamanda toparlanmak dileğiyle", "Sizin gibi kahraman ve özverili bir ekiple çalışmak çok büyük onur" sözleri dikkati çekiyor.


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