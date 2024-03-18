Gökyüzünde Ramazan güzelliği

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta görev yapan gönüllü sağlık çalışanlarının, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyathaneye giden koridorun duvarına yazdıkları, zorlu günlerin hatırasını yaşatıyor. Anı olarak silinmeyen duvar yazılarında "Yıkılmadık birlikte ayaktayız", "Maraş'ta çok kahraman tanıdım", "Yüreğimiz kadar sağlam değildi duvarlar ama cesaretimiz bu şehri ayakta tuttu", "Bizim bu duvara yazdıklarımız değil akıllarda bıraktıklarımız önemli", "Hiçbir zaman ümitsiz olmayacağız", "Tüm canlara geçmiş olsun, en kısa zamanda toparlanmak dileğiyle", "Sizin gibi kahraman ve özverili bir ekiple çalışmak çok büyük onur" sözleri dikkati çekiyor.