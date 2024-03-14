TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Meclis Hastanesi çalışanlarına ziyaret: Bütün sağlık personelimizi canı yürekten tebrik ediyorum

Çıkışta açıklama yapan Kurtulmuş, tıp camiasının Türkiye'de en fedakarca çalışan gruplardan olduğunu belirterek, "İnsan hayatına dokunan, doğumdan son ana kadar insanın bütün hayatına emek veren, insan hayatının kalitesini arttırmaya çalışan, hastalıkları ortadan kaldırmaya gayret eden; ama ondan da önemlisi sadece hastalığı ortadan kaldırmak değil, hastalarına şefkatle, merhametle yaklaşan ve onların sadece fiziki durumlarının iyileşmesi için değil, aynı zamanda psikolojilerinin de iyileşmesi için fedakarca çalışan bütün sağlık personelimizi canı yürekten tebrik ediyorum. Emekleri var olsun" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin son zamanlarda sağlık sektöründe büyük bir atılım içerisinde olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Sağlık sektörü, özellikle hastanelerimiz, şehir hastanelerimiz ve Türkiye'nin dört bir tarafına yayılmış olan sağlık hastaneleri, vatandaşımız için canla başla çalışan sağlık personelinin yoğun, fedakar gayretleriyle büyük hizmetler vermektedir. Bu anlamda bir taraftan hizmete erişilebilirliğinin arttırılması, aynı zamanda da hizmet kalitesinin yükseltilmesi için bütün gücümüzle gayret sarf ediyoruz. Bu fedakarca çabanın içerisinde hiç şüphesiz fiziki mekanlar, gelişen tıbbi teknoloji, gelişen sağlıkta tanı koyabilme imkanlarının yanında ve belki üstünde en önemli faktörümüz iyi yetişmiş sağlık elemanlarımızdır. Her alanda fevkalade ciddi bir kalite içerisinde olan Türkiye'deki sağlık personelinin bu fedakar çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Sağlık çalışanlarımızın şartlarının iyileştirilmesi için TBMM'de konuşuyoruz. Sağlık şartlarının iyileştirilmesi, çalışanların standartların yükseltilmesi için de TBMM olarak her zaman üzerimize düşeni yerine getirmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.