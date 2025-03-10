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Gülben Ergen ile Demet Akalın arasında kriz: Hayır işinde birbirine girdiler

Gülben Ergen ile Demet Akalın arasında kriz: Hayır işinde birbirine girdiler

11:3910/03/2025, Pazartesi
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İki arkadaş hayır işinde birbirine girdiler.
İki arkadaş hayır işinde birbirine girdiler.

Gülben Ergen, kurucusu olduğu derneğin 56. anaokulunu Diyarbakır'da açtı. Sosyal medyadan paylaşarak destek verenlere teşekkür eden Ergen'e yakın arkadaşı Demet Akalın'dan tepki geldi. Akalın daha sonra Ergen'i takibi bıraktı.

Gülben Ergen, kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği kapsamında, 56. anaokulunu Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde açtı. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Ergen, katkıda bulunan kişilere teşekkür etti.

‘Ayıp oldu insanlara’

Gülben Ergen'in uzun yıllardır arkadaşı olan Demet Akalın ise bu paylaşımda Ceylan ailesinin adının geçmemesine sitem etti. Akalın, Ergen’in paylaşımının altına yorum yaparak,
“Bir teşekkürü boş geçmişsin sevgili Gülben! Ceylan ailesine ayıp oldu insanlara”
ifadelerini kullandı.

‘Beklediğini düşünemedim’

Gülben Ergen de bu yoruma kayıtsız kalamadı. Ünlü şarkıcı, “
Sevgili Demet... Okulumuz için hayırlı olsun mu demek istedin? Okul parkını yaptıran değerli dostlarının Instagram'dan teşekkür beklediğini düşünemedim/düşünmedim. Ben Whatsapp'tan teşekkür etmiştim. Adreslerini yazarsan buradan da edeyim."
sözleriyle cevap verdi.

Bu tartışma sonrasında Akalın, Ergen'i sosyal medyadan takipten çıktı.


#Gülben Ergen
#Demet Akalın
#Diyarbakır

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