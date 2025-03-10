Gülben Ergen ile Demet Akalın arasında kriz: Hayır işinde birbirine girdiler

Sevgili Demet... Okulumuz için hayırlı olsun mu demek istedin? Okul parkını yaptıran değerli dostlarının Instagram'dan teşekkür beklediğini düşünemedim/düşünmedim. Ben Whatsapp'tan teşekkür etmiştim. Adreslerini yazarsan buradan da edeyim."