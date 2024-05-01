Gülbeyaz Anne dualarla uğurlandı

Üsküdar’daki evinde rahatsızlanarak Hakk’ın rahmetine kavuşan Albayrak Ailesi'nin 91 yaşındaki validesi Gülbeyaz Albayrak dualarla son yolculuğuma uğurlandı. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve yönetim kurulu üyeleri Bayram Albayrak, Nuri Albayrak, Kazım Albayrak, Mustafa Albayrak, Muzaffer Albayrak ve Asiye Coşkuner’in anneleri merhume Gülbeyaz Albayrak, binlerce kişinin katılımıyla Fatih Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kazlıçeşme Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Cenazeye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski başbakanlardan Binali Yıldırım, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul Milletvekili Selim Temurcu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor eski başkanlarından Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Kalyoncu, MÜSİAD Genel başkanı Mahmut Asmalı, İsmailağa Cemaati manevi lideri Fikri Doğan'ın yanı sıra iş, spor, sanat, siyaset, bürokrasi ve medya dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Cenaze namazının kılıdığı Fatih Camii ve çevresinde emniyet ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı. Cenaze namazına iştirak etmek isteyen binlerce kişi Fatih Camii'ne akın etti. Cami avlusu, iş, spor, sanat, siyaset, bürokrasi ve medya dünyasından Albayrak Ailesi'nin acısını paylaşmak için gelen çok sayıda kişi tarafından dolduruldu.

ALBAYRAK AİLESİ TAZİYELERİ KABUL ETTİ

İkindi namazının akabinde kılınan cenaze namazının öncesinde, Albayrak Ailesi valideleri Gülbeyaz Albayrak için taziyeleri kabul etti.

KAZLIÇEŞME'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Cenaze namazı öncesi ve sonrasında merhume Gülbeyaz Albayrak ve ümmet için dualar edildi. Cenaze namazını İsmailağa Cemaati manevi lideri Fikri Doğan Efendi kıldırdı. Namazdan sonra tezkiye konuşması yapıldı, merhume için helallik alındı.

Tezkiye konuşmasının ardından merhume Gülbeyaz Albayrak'ın cenazesi Kazlıçeşmedeki aile kabristanına götürüldü. Burada yapılan duaların ardından merhume toprağa verildi.

Dualar arşa yükseldi

Gülbeyaz Albayrak'ın defnedilmesinin ardından Albayrak Grubu'nun Topkapı Yerleşkesi'nde taziye töreni düzenlendi. Albayrak ailesinin taziyeleri kabul ettiği törende, Kuran-ı Kerim okundu, hatm-i şerifler indirildi, eller Gülbeyaz Albayrak ve tüm Müslümanlar için duaya kalktı. Albayrak ailesinin yakınları ve sevenlerinin iştirak ettiği törene İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan da katılarak acılı aileye taziye diledi.



