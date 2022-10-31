Hayat Gümüş Lale ödülü Tanındıya verildi
KÜLTÜR SANAT

Gümüş Lale ödülü Tanındı’ya verildi

Geleneksel Sanatlar Derneği’nin (GSD) 2006 yılından beri verdiği Gümüş Lale ödülü sahibini buldu. Ömrünü geleneksel sanatlara vakfetmiş kişilere verilen ödül, bu yıl Prof. Dr. Zeren Tanındı’ya verildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gümüş Lale ödülü Tanındı’ya verildi
Zeren Tanındı

Geleneksel Sanatlar Derneği’nin (GSD) 2006 yılından beri verdiği Gümüş Lale ödülü sahibini buldu. Ömrünü geleneksel sanatlara vakfetmiş kişilere verilen ödül, bu yıl Prof. Dr. Zeren Tanındı’ya verildi. GSD ayrıca Tanındı için hazırlanan kitabın tanıtımını da gerçekleştirdi. Armağan Kitapları serisinin dördüncüsü olan “Zeren Tanındı Armağanı: İslam Dünyasında Kitap Sanatı ve Kültürü” adlı kitap, Tanındı ile yolları kesişmiş meslektaşlarının kaleme aldığı 51 makaleden oluşuyor. Kitapta el yazma alanının klasik konularının yanı sıra kodikoloji, konservasyon, okuma ve biriktirme kültürü gibi farklı alanlar ele alınıyor. Tanındı “Çalışmalarımı yıllardır gönülden yapıyorum, hem seviyorum hem de eğlenerek yapıyorum. Sanırım bu durum beni diri tutuyor” dedi.

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