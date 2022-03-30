Güneş, Atlantis’i yayınladı

Hip-Hop ve R&B-POP’un yeni isimlerinden Güneş, ilk albümü Atlantis’in ilk kısmını dinleyicisiyle buluşturdu. 13 parçadan oluşan albümünün “Su Altı” teması olan ilk bölümünü yarın akşam Zorlu PSM’deki %100 Sahne’de müzikseverlerin beğenisine sunacak. Güneş, “Kara” olarak isimlendirdiği albümün ikinci kısmını ise önümüzdeki aylarda yayınlamayı planlıyor. Atlantis’in altyapı işlemlerini Berkin Laleli (LLL Beats), Spake, Volga Tamöz, Onur Örmen ve Kleo üstleniyor.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.