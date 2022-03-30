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Hayat Güneş, Atlantisi yayınladı
KÜLTÜR SANAT

Güneş, Atlantis’i yayınladı

Hip-Hop ve R&B-POP’un yeni isimlerinden Güneş, ilk albümü Atlantis’in ilk kısmını dinleyicisiyle buluşturdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Güneş, Atlantis’i yayınladı
Güneş

Hip-Hop ve R&B-POP’un yeni isimlerinden Güneş, ilk albümü Atlantis’in ilk kısmını dinleyicisiyle buluşturdu. 13 parçadan oluşan albümünün “Su Altı” teması olan ilk bölümünü yarın akşam Zorlu PSM’deki %100 Sahne’de müzikseverlerin beğenisine sunacak. Güneş, “Kara” olarak isimlendirdiği albümün ikinci kısmını ise önümüzdeki aylarda yayınlamayı planlıyor. Atlantis’in altyapı işlemlerini Berkin Laleli (LLL Beats), Spake, Volga Tamöz, Onur Örmen ve Kleo üstleniyor.

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