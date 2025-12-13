Günlerdir yoğun bakımda olan Murat Cemcir'den ilk açıklama: 'Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi'

İç kanama teşhisiyle yoğun bakıma kaldırılan ünlü oyuncu Murat Cemcir'den yaşadığı sağlık sorunu sonrası ilk açıklama geldi. Murat Cemcir, "Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi" dedi.
Evinde geçirdiği iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırılan Murat Cemcir, iki hafta sonra taburcu oldu. 3 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören oyuncu, zorlu süreci atlattı. Sağlık durumu her geçen gün daha iyiye giden Cemcir, evinde dinlenmeye geçti.
Sağlık sorunlarını atlatan ve evde dinlenmeye geçen Murat Cemcir'den ilk paylaşım geldi. Cemcir, "3 gece yoğun bakımda kaldıktan sonra. 72 saat beklemek. Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi. Başta Doktorlarım olmak üzere; benimle ilgilenen hemşirelere, hasta bakıcılara ve bütün hastanesi personeline teşekkür ediyorum." dedi.
Ünlü sanatçı paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:
''Merhaba 2.hayat. Başta ailem ve akrabalarım olmak üzere; Geçmiş olsun demek için; hastaneye gelip beni hastanede ziyaret eden, telefonla arayan, farklı mecralardan mesaj yazan, beni tanıyanlar ve tanıdıkları yoluyla geçmiş olsun dileklerini ileten, bana ulaşamayıp kalbi bir şekilde gönlünden bana geçmiş olsun dileyerek sevdiklerini gösteren, hissettiren, kalbiyle iyileşmem için dua eden herkese tüm kalbimle teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum. Tıp elbette elinden geleni yaptı, yapacak da. Ameliyat süreçlerimi değerlendirince anladık ki Allah korumuş. Doğum günüme yoğun bakım odasında girmem de sürecin renkli kısmı oldu. Evde istirahat evresine geçiyoruz. Biz diyorum refakatçilerime teşekkür ediyorum.''