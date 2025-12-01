Yeni Şafak
Murat Cemcir yoğun bakıma alındı

1/12/2025, Pazartesi
G: 1/12/2025, Pazartesi
Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İlk müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan ünlü oyuncunun tedavisinin sürdüğü belirtildi. Peki, Murat Cemcir'in sağlık durumu nasıl?

Ünlü oyuncu Murat Cemcir sevenlerini korkuttu.


'Çalgı Çengi', 'Düğün Dernek', 'Ailecek Şaşkınız' ve 'Kardeş Payı' gibi yapımlarda boy gösteren Murat Cemcir'in, yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı.


Geçtiğimiz günlerde evde rahatsızlanan ve ambulansla Maslak’taki özel hastaneye kaldırılan 49 yaşındaki Cemcir’in iç kanama geçirdiği öğrenildi.









Tedaviye olumlu cevap veren Cemcir'in bugün yoğun bakımdan çıkarılması bekleniyor.

