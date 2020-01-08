Hayat Hac kuraları yarın çekiliyor
AKTÜEL

Hac kuraları yarın çekiliyor

İki milyonu aşkın aday için hac kurası yarın çekilecek. Kuranın kuralını anlatan Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, “Bir vatandaş 2010’da kaydolmuşsa, 11 yıl beklediği için bu sayı kendisiyle çarpılıyor. İsmi 121 defa kurada dönüyor. Dolayısıyla çıkma şansı artıyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’de 2 milyonu aşkın hacı adayının merakla beklediği bu yılın hac kurası, yarın Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda bilgisayar ortamında, noter huzurunda kamuoyuna açık yapılacak. Hacı adayları, kura çekiminin ardından sonuçları saat 21.00’den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Sonuçlar kısa mesaj yoluyla da iletilecek. Hac kesin kayıtları, 13-24 Ocak’ta müftülükler ve acentelere yapılacak. 2020 Yılı Hac Protokolü çerçevesinde, kontenjan 3 bin 430 kişi artırılarak 83 bin 430’a çıkarıldı.

DÜNYADA 3 TÜR KURA ;SİSTEMİ UYGULANIYOR

Remzi Bircan

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Türkiye ve dünyada hac organizasyonları kapsamında sıra, salt kura ya da katsayılı kura sisteminin uygulandığını söyledi. Bircan, şöyle konuştu: “Örneğin sıra sisteminin uygulandığı Malezya’da 2017’de bir vatandaş başvuruyor ve kendisine verilen sıra 2115 yılı. Yani 98 yıl sonraya sıra veriliyor. İkinci sistem salt kura sistemi, bu da Nijerya’da uygulanıyor. Vatandaş hangi yılda başvurmuş olursa olsun 2,5 milyon insanla kuraya giriyor”

SAĞLIK SEBEBİYLE 1 YIL ERTELEME OLABİLİYOR

  • Türkiye’nin katsayılı kura sisteminin uygulandığını anlatan Bircan, sözlerine şöyle devam etti: “Bir vatandaş 2010’da kaydolmuşsa 2020’ye geldiğinde 11 yıl beklediği için bu sayı kendisiyle çarpılıyor. Bu vatandaşın katsayısı 121’dir. İsmi 121 defa kurada dönmüş oluyor. Dolayısıyla çıkma şansı daha da artıyor. Eğer bir vatandaşımız 2020’de hac ön kaydı yapmışsa birinci yılı olduğu için katsayısı 1’dir. Vatandaşımız 2010’da bekarken kaydolmuş ama 2017’de evlendiğinde eşiyle kuraya girmek istiyorsa, bu sefer şu yöntem uygulanıyor. 2010’dan 2020’ye bekleme süresi 11 yıl. Bunun katsayısı 121. 2017’de kaydolan eşi 4 yıl beklediği için katsayısı 16 oluyor. Bu iki katsayının toplamının 2’ye bölünmesi sonucu çıkan rakam, iki kişinin kura katsayısı oluyor” Sağlık sorunu olanların hakkını kaybetmemesi için heyet raporu gerektiğini söyleyen Bircan, 1 yıl erteleme yapılabildiğini söyledi.

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