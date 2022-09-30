Hayat Hafızanın 36ncı bölümü yayında ABDnin tüm planlarını bozan Türkiye
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Hafıza'nın 36'ncı bölümü yayında: ABD'nin tüm planlarını bozan Türkiye

Yeni Şafak'ın canlı yayın serisi Hafıza'nın 36'ncı bölümünde, Ersin Çelik ve İbrahim Ufuk Kaynak "ABD'nin tüm planlarını bozan Türkiye" konusunu masaya yatırıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hafızanın 36ncı bölümü yayında: ABDnin tüm planlarını bozan Türkiye
​Hafıza'nın 36'ncı bölümü yayında: ABD'nin tüm planlarını bozan Türkiye

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Sanat Tarihçisi - Arkeolog İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza'nın yeni bölümünde "ABD'nin tüm planlarını bozan Türkiye" konusunu masaya yatırıyor.

Programın 36'ncı bölümünü izlemek için:


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İstanbul'daki ulaşım çilesi 'Hafıza' programında gündem oldu: Saatler sonra metrobüs alev alev yandı
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İstanbul'daki ulaşım çilesi 'Hafıza' programında gündem oldu: Saatler sonra metrobüs alev alev yandı
Yeni Şafak'ın Youtube kanalında yayınlanan 'Hafıza' programında metrobüs çilesinden bahsedildikten saatler sonra Haliç köprüsü üzerinde bir metrobüste yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Programın moderatörü Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, 'İstanbul'un İETT'sini yönetemeyen bir zihniyetten bahsediyoruz. İnsanlar artık 'Bindiğim otobüsün kapısı açık mı gideceğim? Yağmur yağarken içeri su mu sızacak? Otobüs hareket halindeyken yanacak mı? tereddüyle otobüse biniyorlar' ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Ufuk Kaynak İsveç'in PKK'ya nasıl teslim olduğunu anlattı: Örgüte ilk karşı çıkan ülkeydi bu güç İsveç'in kendi gücü değil
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İbrahim Ufuk Kaynak İsveç'in PKK'ya nasıl teslim olduğunu anlattı: Örgüte ilk karşı çıkan ülkeydi bu güç İsveç'in kendi gücü değil
İsveç'in başkenti Stockholm'ün sembol noktalarında terör örgütünün paçavraları sergilendi. Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza'da konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde değerlendirmelerde bulunan Sanat Tarihçisi İbrahim Ufuk Kaynak, İsveç'in PKK'ya teslim oluş sürecini, 'İsveç, PKK'ya karşı çıkan ilk ülkeydi. İsveç Başbakan'ı Olof Palme, PKK tarafından başkentin ortasında öldürüldü. Bu güç İsveç'in kendi gücü değil.' diyerek anlatmıştı.

İbrahim Ufuk Kaynak İBB'nin vaadini hatırlattı: Deyin ki
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İbrahim Ufuk Kaynak İBB'nin vaadini hatırlattı: Deyin ki "bize böyle bir sözün vardı niye unuttunuz?"
Hafıza'nın 4'üncü bölümü dün akşam yayınlandı. Ersin Çelik'in sorularını yanıtlayan Sanat Tarihçisi İbrahim Ufuk Kaynak, sıra dışı yorumlarıyla Yeni Şafak YouTube ve Yeni Şafak Facebook kanallarından izleyenlerle buluştu. Kaynak, İBB'nin seçim vaatlerinden birini hatırlatarak, '3'üncü yıla giriyoruz. Muhtaç olan ailelere söylüyorum, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin verdiği sözü hatırlatın kendisine.

'Her muhtaç aileye 6 bin lira ile 13 bin lira arasında para vereceğim' dedi. Sorun, hatırlatın ve kendisine. Sordular, dediler ki 'olur mu?' Başkan da, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yüzde 3'ü' dedi. Gidin ne olur isteyin. Deyin ki 'bize böyle bir sözün vardı. Niye unuttunuz?' diye konuştu.


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