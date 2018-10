Haftanın lezzeti: Bademli biberli mantar çorbası

Besleyici olmasından dolayı et yemeyenlere mantar yemeleri önerilir.

Salatası, çorbası, kızartması, sotesi, dolması her şeyi ama her şeyi güzel olan mantar, tam mevsiminde konuğumuz oluyor. O kadar besleyicidir ki aynı zamanda et yemeyenlere mantar yemeleri önerilir. En kolay ve en lezzetli tabakları hazırlayabileceğiniz mantarla pek çok tarif hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler:

2 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı file badem

1 çorba kaşığı tereyağı

2 su bardağı tavuk suyu

1 dal taze biberiye

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 kase kıyılmış mantar

Yarım diş kıyılmış sarımsak

2 çorba kaşığı kıyılmış dolmalık kırmızıbiber

2 çorba kaşığı kıyılmış dolmalık sarı biber

Tuz

Hazırlanışı: Unu, bademi, tereyağını tavada kokusu çıkan kadar kavurun. Üzerine tavuk suyunu ekleyin balon telle açın ve tencereye alın. Sıcak su ekleyip bir yandan karıştırın ve biberiyeyi içine ekleyin. Kalan malzemeleri ayrı bir yerde solana kadar soteleyin. Çorbanın içine ekleyin ve beraber yumuşayana kadar kaynatın, tuzunu ayarlayın. İçinden biberiyeyi alıp servis kaselerine paylaştırın. Taze biberiye yaprakları ile süsleyip servis edin.

Kaynak: Lokma

