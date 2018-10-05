Hayat Haftanın lezzeti Bademli biberli mantar çorbası
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Haftanın lezzeti: Bademli biberli mantar çorbası

Girdiği her tabağı güzelleştiren mantar ile yapabileceğiniz enfes bir lezzeti sizler için seçtik. Hafta sonu kendini şımartmak isteyenler için bademli biberli mantar çorbası, muhakkak denenmeli.

Haber Merkezi Lokma
Besleyici olmasından dolayı et yemeyenlere mantar yemeleri önerilir.
Besleyici olmasından dolayı et yemeyenlere mantar yemeleri önerilir.

Salatası, çorbası, kızartması, sotesi, dolması her şeyi ama her şeyi güzel olan mantar, tam mevsiminde konuğumuz oluyor. O kadar besleyicidir ki aynı zamanda et yemeyenlere mantar yemeleri önerilir. En kolay ve en lezzetli tabakları hazırlayabileceğiniz mantarla pek çok tarif hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler:

2 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı file badem

1 çorba kaşığı tereyağı

2 su bardağı tavuk suyu

1 dal taze biberiye

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 kase kıyılmış mantar

Yarım diş kıyılmış sarımsak

2 çorba kaşığı kıyılmış dolmalık kırmızıbiber

2 çorba kaşığı kıyılmış dolmalık sarı biber

Tuz

Hazırlanışı: Unu, bademi, tereyağını tavada kokusu çıkan kadar kavurun. Üzerine tavuk suyunu ekleyin balon telle açın ve tencereye alın. Sıcak su ekleyip bir yandan karıştırın ve biberiyeyi içine ekleyin. Kalan malzemeleri ayrı bir yerde solana kadar soteleyin. Çorbanın içine ekleyin ve beraber yumuşayana kadar kaynatın, tuzunu ayarlayın. İçinden biberiyeyi alıp servis kaselerine paylaştırın. Taze biberiye yaprakları ile süsleyip servis edin.

Kaynak: Lokma

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Dünyaca ünlü belgeselde bir Türk şef: Musa Dağdeviren
Ülkemizin her toprağını karış karış gezen Musa Dağdeviren, uzun yıllardır yeme içme kültürünün izlerini sürüyor. Sürmekle de kalmıyor. Bunların hepsini kayıt altına alıyor. Çiya'yı, Çiya Sofrası'nı, Yemek ve Kültür dergisini, Çiya Yayınları'nı kuran Dağdeviren, bu toprakların unutulan değerlerini hatırlatmak için elinden geleni yapıyor. Yeme içme kültüründe geleneksel yönteme geçen bütün şeflerin etkilendiği düşünce akımının başını çekiyor.

Şimdi de gastronomi belgeseli Chef's Table ile Netflix'in ilk belgesel programında karşımıza çıkacak olan Dağdeviren, dünyanın en önemli şeflerinin konuk olduğu programa misafir olarak Türk kültürünü temsil edecek. Tüm dünyanın yakından takip ettiği programın 28 Eylül günü yayınlanacak bölümünde Dağdeviren'in ünü bir kez daha sınırları aşacak.


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