Haluk Levent'ten ABD'ye tepki: Kötülüğün vücut bulmuş halini ayakta alkışlayan Amerika

Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Washington'da ABD Kongresi'nde konuşma yapmak için kürsüye yöneldiğinde kongre üyeleri tarafından ayakta alkışlandı. Bu davranışları nedeniyle kongre üyelerine tepkiler büyüyor. Haluk Levent de bu duruma tepki göstererek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Müslüman - Hristiyan fark etmeden tüm az gelişmiş ülkelerin halklarının son 70 yıllık tarihi, Amerika’ya öfkeyle geçmiştir. ABD’nin hiç suçu olmayan bir konuda bile suç direkt ABD’ye bırakılacak komplo teorileri ile kapatılırdı. Neredeyse komşumuz Hüseyin amcanın bile CIA elemanı olduğunu yuttururdu eski ağabeylerimiz. Bu konuda Amerika düşünce kulüpleri yıllardır bu algıyı silmek için çok araştırma yaptı, sonuçları kamuoyu ile paylaştı ve ABD bu algıyı silmek için çok çaba sarf etti.