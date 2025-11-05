Hatay kaytaz böreği ve Gaziantep lahmacunu AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay kaytaz böreği ve Gaziantep lahmacununun, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi. Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.