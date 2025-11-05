Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Hatay kaytaz böreği ve Gaziantep lahmacunu AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Hatay kaytaz böreği ve Gaziantep lahmacunu AB'den coğrafi işaret tescili aldı

09:435/11/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Hatay kaytaz böreği ve Gaziantep lahmacunu
Hatay kaytaz böreği ve Gaziantep lahmacunu

Hatay kaytaz böreği AB tarafından tescillenen 39'uncu, Gaziantep lahmacunu ise 40'ıncı Türk ürünü oldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay kaytaz böreği ve Gaziantep lahmacununun, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi. Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.


Paylaşımında Türk mutfağının bereketinin sınırları aştığını belirten Yumaklı, "Hatay'ın kaytaz böreği, Gaziantep'in lahmacunu artık AB coğrafi işaretiyle tescillendi. Bereketiyle gururumuz, tesciliyle markamız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.


Yumaklı'nın paylaşımındaki bilgiye göre Hatay kaytaz böreği AB tescili alan 39'uncu, Gaziantep lahmacunu ise 40'ıncı Türk ürünü oldu.




#AB Coğrafi İşaret Tescili
#gaziantep lahmacunu
#hatay kaytaz böreği
#Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Trafik Cezası Nasıl Sorgulanır? Araç Plakasına Yazılan ve Ehliyete Yazılan Trafik Para Cezası Borcu Sorgulama ve Ödeme