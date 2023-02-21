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Hayat

Hatay'da sağlık personeli gelen asılsız ihbarlara tepki gösterdi: İşimizi yapamaz olduk

Hatay'daki depremlerin ardından hemen harekete geçen sağlık personeli, gelen asılsız ihbarlara isyan etti. 112 görevlisinin, "Tomruksuyu Mahallesi'nde göçük altında 6 kişi var dediler, tüm sokakları gezdik yıkılan binalar boştu cevabını aldık" sözleri dikkat çekti.

09:43 . 21/02/2023 Salı
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Deprem bölgesindeki sağlık personeli gelen asılsız ihbarlara tepki gösterdi.

Deprem bölgesindeki sağlık personeli gelen asılsız ihbarlara tepki gösterdi.

Hatay'da akşam saatlerinde meydana gelen depremler yürekleri ağza getirdi. Ekipler, bazı binaların önceki depremde hasar alıp şimdi ise yıkıldığını yönünde ihbar aldı. Defne ve Samandağ'da çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, canla başla mücadeleye girişti. Şu ana kadar 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılırken, ekipler hasarlı binalara giren birilerinin olup olmadığını kontrol ediyor. Ancak bu durumu bile suistimal edenlerin olduğu ortaya çıktı.

Sağlık personeli isyan etti: Asılsız ihbarlar gerçek vakalara ulaşmamızı zorlaştırıyor

Hatay Samandağ'da görev yapan 112 görevlisi, CNN Türk ekranlarında ihbarlarla ilgili yaşanan durumu aktardı. Sağlık görevlisi, sahte ihbarlar aldıkları için gerçek vakalara ulaşmakta zorluk çektiklerini söyledi. Sağlıkçımız, “Sahte ihbarlardan dolayı iş yükümüz artıyor ve gerçek vakalara ulaşmakta zorluk çekiyoruz. Tomruksuyu Mahallesi'nde göçük altında 6 kişi var dediler, tüm sokakları gezdik yıkılan binalar boştu cevabını aldık.” şeklinde konuştu.

'İhbar noktası Twitter veya Instagram değil'

Bir diğer yandan sağlıkçı, sosyal medya hesabından durumu bir kez daha anlattığı bir video mesaj yayınladı. Deprem sonrası bölgede çöken binaların boş olduğunu belirterek, bunlara ilişkin panik halinde yapılan ihbarların müdahalelere etkisine dikkati çeken görevli, şu cümlelerle devam etti; Sizden ricamız teyit almadığınız hiçbir ihbarı hiçbir yerde paylaşmayın. Arkadaşlar vaka ihbar noktası Twitter veya Instagram değil. Teyit aldığınızda 112 aranacak, 112 ekipleri koordineli bir şekilde bizi gönderecekler.


"Çağrı merkezine yapılan bildirim tam olarak adrese anında ulaşır"

Sağlıkçının tepkisi üzerine, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da sosyal medya hesabından bir uyarıda bulundu. Sağlık Bakanı Koca, şu ifadeleri kullandı: "Sosyal medyada verilen vaka ihbar mesajı kim görürse ona ulaşır. ALO 112 Çağrı Merkezi'ne yapılan bildirimse tam olarak aradığınız adrese, anında ulaşır. Sizin istediğiniz de bu değil mi?"



#hatay
#fahrettin koca
#maraş
9 dakika önce
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