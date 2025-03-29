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Hatimle teravihe katılan cemaate başarı belgesi

Hatimle teravihe katılan cemaate başarı belgesi

10:4929/03/2025, Cumartesi
IHA
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Hatimle teravihe başarı belgesi
Hatimle teravihe başarı belgesi

Sinop'un Türkeli ilçesi Gemiyanı Mahalle Camisi'nde Ramazan ayı boyunca hatimle kılınan teravihe katılan cemaate başarı belgesi verildi.

Sinop'un Türkeli ilçesi Gemiyanı Mahalle Camisi'nde Ramazan ayı boyunca hatimle kılınan teravihe katılan cemaate başarı belgesi verildi. Son teravih namazının ardından İlçe Müftü Vekili Ali Sevinç tarafından dua yapıldı.

İmam hatip Muhammet Fatih Kara ile Beytullah Yıldız'a, İlçe Kaymakamı Safa Kahraman'ın gönderdiği başarı belgelerini İlçe Müftü Vekili Ali Sevinç tarafından takdim edildi.

Yapılan konuşmaların ardından, düzenli olarak hatimle teravih namazına iştirak eden cemaate katılım belgeleri verildi. Programın sonunda çeşitli ikramlarda bulunuldu.



#Hatim
#Teravih
#Ramazan

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