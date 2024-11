Hayatımın yarısını çocuklara ayırdım

Benim annem öğretmendi, babam ise Toprak Mahsulleri Ofisi’nde çalışıyordu. Biz yedi ayrı ilçede dolaşarak sonunda İstanbul’a geldik. Kars- Sarıkamış, Tokat-Artova, Konya- İçeriçumra- Ereğli-Karapınar, Edirne-Uzunköprü ve sonunda İstanbul… Düşün Türkiye’nin bir ucundan Kars-Sarıkamış’tan Edirne’nin Uzunköprü’süne giden bir yol… Hemen hemen her yerde 4-5 sene kalarak geçen bir yaşam… Bizim iki ayrı sandığımız olurdu. Büyük sandıklar… Bu sandıkların bir tanesinde ev eşyaları olurdu. Diğerinde de bizim elbiselerimiz, oyuncaklarımız ve anne-babamın kitapları. Cumhuriyet’in ilk öğretmenlerinden olan annem, Mevlânâ’nın 18. göbek torunuydu ve şiire meraklıydı. O yüzden annemin öğretmen olması, dili iyi bilmesi, babamın da ilgili olması önemliydi. Bizim evde her akşam yemeğe oturulduğu zaman herkes bir şiir okurdu. Babam, Namık Kemal’den Tevfik Fikret’ten; amcam Cahit Sıtkı’dan okurdu. Ben de babamın ezberlettiği, Ömer Bedrettin Uşaklıgil’in “Başaklardan kundağın…” diye başlayan şiirini okurdum. Hatta hala aklıma geldikçe okurum: “Başaklardan kundağın, Bağ, bahçe solun, sağın; Yıldızlar oyuncağın… Ağlama güzel çocuk!”

Tabii. Bir de öğretmenler o zamanlar ucuz kitaplar basarmış. Annem bir gün bana on kitap getirdi: Rıza Tevfik, Neyzen Tevfik, Şair Eşref, Mevlânâ, Ömer Seyfettin, Süleyman Nazif gibi şairlerin kitapları vardı. Yıllar sonra ben Milliyet’te yönetici olduğumda o çocukluk aklımdaki kitaplarla on kitaplık bir dizi hazırladık. Çok beğenildi ve çok satıldı onlar.

Ben yetişkin şiirleriyle başladım. On sene dergilerde şiirler yazdım. Ama kitaplaştırmadım onları. Sonra bir öykü kitabı yazdım. Bir yazarın çocukluk dönemini anlatan öyküler kitabı olarak göndermiştim. Bu öykü kitabım Kültür ve Turizm Bakanlığınca basıldı. Ama çocuk edebiyatı içerisinde basıldı. 1977-1978 yıllarında Milliyet’te kadrosuz çalışmıştım. O zamanlar patronlar kadrosuz eleman çalıştırmaya bayılırdı, “Biraz işi öğrensin” diye. Oyalarladı tabii. Ben de önce Milliyet Çocuk’ta başladım sonra Milliyet Kardeş dergisini çıkardım. Başımda iki usta vardı: Ülkü Tamer ve Tarık Dursun K. Bu iki isim, kendilerinden önceki çocuk dergileri 5 bin satarken çocuk dergilerinin satışını 50-100 bine çıkarmış insanlar. Biz önce Tarık Dursun K. ile beraber Milliyet Kardeş’i, okul öncesi bir dergi olarak çıkardık. Ancak şöyle bir tablo ile karşı karşıyaydık: Bize Makedonya’dan yazarlar geldiği zaman baktık ki 30 bin Türk’ün yaşadığı ve çocukların en fazla 5-10 bin olduğu şehirlerde Kuş, Sevinç, Tomurcuk diye üç farklı dergi çıkıyor. Ayrıca Birlik ve Tan gazetelerinin de çocuk ekleri var. Yani 10 bin çocuğa beş farklı yayın çıkıyor. O zaman Tarık Abi dedi ki “Burada bir biz varız, bir Tercüman Çocuk var. Doğan Kardeş bir çıkmış bir çıkmamış…” Dolayısıyla yaptığımız okul öncesi dergi satmadı. Çünkü okul öncesi dergiyi anne ve babanın alması lazım. Anne ve babada bu bilinç yoksa önce bu bilinci oturtmamız lazım. Biz önce Emlak Bankası ile konuştuk. Dedik ki, “Anne babalar sizde hesap açsın, dergi alsın. Sizin için de büyük reklam” Emlak Çocuk Dergisi’ni bu işe inandırdık. Onları her ay 200-250 bin basıyorduk. Sonra 750 bin baskı ile Ziraat Bankası, Başak Çocuk dergisi girdi araya. Sonra 100-150 bin baskıyla Vakıflar Bankası ve Vakıf Çocuk, 200 bin ile de Sümerbank. Bankalarda, satış yerlerinde her yerde çocuk dergileri vardı… Andolu’nun her yerinden binlerce mektup geliyordu. Arkadaş köşesi, bilmece köşesine. Bir soru soruyor, cevabını bilene kitaplar gönderiyorduk. Milliyet Kardeş, Milliyet Çocuk 1 milyonun üzerinde bir tiraja çıktı. Bu ne demekti? Bütün çocuklar onu okudular.