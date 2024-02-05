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Hayat

Hekimler ‘değişim’ istiyor

İstanbul Tabip Odası'nın mayıs ayında yapılacak seçimleri için kendilerini “Değişim Grubu” olarak adlandıran doktorlar, manifestolarını açıkladı.

Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:00 - 5/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:13 - 5/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul Tabip Odası Başkan Adayı Dr. Ahmet Erçek, “Bir meslektaşımızı dahi dışarıda bırakmamaya, tamamını kucaklamaya gayret edecek, ötekisi olmayan bir oda inşa edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

KUCAKLAYICI BİR TABİP ODASI

Erçek, “Bizler, değişim grubu olarak, 2024 İstanbul Tabip Odası seçimlerini kazandığımızda; bir meslektaşımızı dahi dışarıda bırakmamaya, tamamını kucaklamaya gayret edecek, ötekisi olmayan bir oda inşa edeceğiz. Mesleğimizin ve memleketimizin menfaati hangi taraftaysa, biz o safta olacağız. Öte taraftan hiçbir siyasi parti angajmanı olmayacak, körü körüne kimseye düşmanlık da yapmayacak kimsenin payandası da olmayacak.” dedi. Hekimsen Sendikası Başkanı Dr. Adil Kurban, “Tıbbın siyaseti olmaz. Tıp insanlığa bulunduğu devlete, millete hizmet eder.” ifadelerini kullandı. Kurban, “Biz oraya siyasi bir partinin girmesini istemiyoruz. Oraya Türk hekimlerinin girmesi gerekiyor. Ve bu yüzden değişimin artık şart olduğunu düşünüyoruz. Biz kazanırsak devlet ve millet kazanacak. Biz kazanırsak mesleğimizi gelişecek.” şeklinde konuştu. Dr. Sinem Mermer de şunları söyledi: “Bu değişim gerçekleşeceğine yönelik çok büyük inancım var çünkü birçok hekim arkadaşım bu konudan kaynaklı çok büyük sıkıntılar içerisinde.”



#Aktüel
#İstanbul Tabip Odası
#Sağlık
#Hekim
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