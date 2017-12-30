Hepimizin üstünde emeği vardır

Siyasetten sanata, akademiden iş dünyasına kadar pek çok alanda bir nesli inşa eden Fethi Gemuhluoğlu’nun 40. ölüm yıldönümü anısına hazırlanan bir plaket, Kültür ve Turizm eski Bakanı Nabi Avcı’nın katıldığı bir törenle yaşamış olduğu binanın girişine çakıldı. Şişli Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Gemuhluoğlu’nun çocukları Ali ve Selman Gemuhluoğlu hazır bulunurken Nişantaşı Anadolu Lisesi’nden öğrenciler ve öğretmenler de törende yer aldı.

BİR NESLİ YETİŞTİRDİ

Nabi Avcı yaptığı konuşmada Fethi Gemuhluoğlu’nun kısa bir süre Haydarpaşa Lisesi’nde öğretmenlik yaptığını hatırlatarak bugün öğrencilerin elinde onu anlatan kitapların olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Henüz öğrenciyken tanıştığı Fethi Gemuhluoğlu’nun sadece öğrencilere burs vermekle kalmayıp onların yetişmesinde de emeği olduğunu belirten Avcı, “Fethi Gemuhluoğlu, Türkiye’nin seçkin evlatlarının yetişmesinde büyük emek vermiştir. Bugünkü akademi, siyaset, bürokrasi alanında Türkiye’nin idaresinde vazife almış bir nesli terbiye etmiş bir büyüğümüzdür. Hepimizin üzerinde emeği vardır. Bu vesileyle bir kere daha teşekkür ediyorum” dedi. Büyük oğul Ali Gemuhluoğlu ise babasının Nişantaşı’nda yaşadığını ve kardeşiyle birlikte kendisinin de çocukluklarının burada geçtiğini anarak, “Bu evin bizim için büyük bir hatırası vardır. Bu yüzden çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

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Bir neslin ağabeyi

1922 yılında dünyaya gelen Fethi Gemuhluoğlu Türk düşünce, eğitim, vakıf ve kültür tarihinin önemli isimlerinden biri. Osmanlı’nın son devrine şahitlik etmiş büyük İslam alimi ve ilim sahiplerinin söz meclislerinde yetişen Gemuhluoğlu, Almanya’da gazetecilik, Ankara’da bürokrat olarak çalıştı.Cumhuriyet döneminin okumuş yazmış birikimli entelektüel ilk kuşağını oluşturan isimlerden biri olarak ‘ağabey’ sıfatıyla anılıyor. İnsanları yazma, düşünme ve üretme konusunda teşvik eden Gemuhluoğlu, 1977 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.