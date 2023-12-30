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Hayat

Herkes onu çok sevmişti! Oktay Kaynarca'nın dizisinden TRT'ye bomba transfer

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki 'İlyas Çakırbeyli' rolüyle adını geniş kitlelere duyuran Ozan Akbaba geçtiğimiz günlerde de “Ben Bu Cihana Sığmazam” adlı dizide Oktay Kaynarca ile birlikte rol almıştı. 'Emir Gardaşov' karakteriyle büyük beğeni toplayan Ozan Akbaba şimdi de TRT'nin yerli uluslararası dijital platformu Tabii'de yoluna devam etmeye hazırlanıyor. İşte Ozan Akbaba'nın merakla beklenen yeni projesi...

12:44 - 30/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ozan Akbaba'nın Cezayir'in yakın arkadaşını canlandırdığı Gardoşov karakteri çok sevildi.
Ozan Akbaba'nın Cezayir'in yakın arkadaşını canlandırdığı Gardoşov karakteri çok sevildi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki 'İlyas Çakırbeyli' rolüyle adını geniş kitlelere duyuran ardından “Kasaba Doktoru” dizisi ile hayranları ile buluşan Ozan Akbaba 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisine Emiraslan Gardaşov karakteriyle dahil oldu. Oktay Kaynarca ile yakın dostluğuyla da bilinen Ozan Akbaba 8 bölüm anlaşma yaparak diziye konuk oldu. Cezayir’in en yakın dostu ve Azeri iş insanı rolüyle çok sevilen Gardaşov karakteri Azerbaycan'a geri dönmesiyle diziden ayrılıyor.

TRT'ye transfer oldu

Ozan Akbaba'nın şimdilerde, sürpriz bir projeye imza attı. Akbaba'nın TRT dijital platformu Tabii’nin yeni dizisi Çırak’la anlaşma sağladığı öğrenildi.

Hem yazacak hem oynayacak

Serdar Öğretici’nin yapımcısı olduğu Çırak dizisinde rol alacak Ozan Akbaba, aynı zamanda senaryosuyu da kaleme alacak.

So Medya imzalı aksiyon projesi olan Çırak dizisinde Akbaba'yı John Wick benzeri bir karakterle göreceğimiz öğrenilen bilgiler arasında.

Toplamda on bölüm sürmesi planlanan Çırak dizisinin oyuncu görüşmeleri de başladı.

Ozan Akbaba kimdir?

9 Haziran 1982 tarihinde Kars'ta dünyaya gelen Ozan Akbaba, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iç mimari ve çevre tasarımı bölümünden mezun oldu.

Dizi, sinema filmleri ve tiyatro oyunlarında rol alan başarılı oyuncu ayrıca film müzikleri de yapıyor.

Ozan Akbaba hangi projelerde rol aldı?

2014 yılında Sıla'nın yeni ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klibinde oynayan Ozan Akbaba, 2015 yılında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas karakterini canlandırdı. Ozan Akbaba geçmiş dönemde Kırık Kanatlar, Kavak Yelleri, Cennetin Sırları, Kuzey Güney, Güldür Güldür, Arka Sokaklar, Poyraz Karayel, Kasaba Doktoru ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımlarda da boy gösterdi.


RTÜK İslam'ı hedef alan 'Kızıl Goncalar' için harekete geçti: Şikayetler titizlikle inceleniyor
RTÜK İslam'ı hedef alan 'Kızıl Goncalar' için harekete geçti: Şikayetler titizlikle inceleniyor

FOX TV ekranlarında yayınlanan 'Kızıl Goncalar' dizisi dindar ailelerin bağnazlık ve cahillik ile tasvir edildiği sahneler nedeniyle büyük tepki toplamıştı. Tarikatları hedef alan dizinin senaristinin de Fetullahçı Terör Örgütü’nün propagandasının yapıldığı 'Selam' filmini yazan Necati Şahin olduğu ortaya çıkmıştı. Sosyal medya kullanıcıları, daha önce 'FOX TV din düşmanlığı yapıyor' diyerek defalarca şikayette bulunduğu kanal için RTÜK'ü yeniden göreve çağırdı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çağrıya kulan verdi. Şahin, "Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmekte" diyerek dizi için harekete geçildiğini duyurdu.




#Ben Bu Cihana Sığmazam
#TRT
#Tabii
#Ozan Akbaba
#Oktay Kaynarca
1 saat önce
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