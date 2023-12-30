Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki 'İlyas Çakırbeyli' rolüyle adını geniş kitlelere duyuran ardından “Kasaba Doktoru” dizisi ile hayranları ile buluşan Ozan Akbaba 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisine Emiraslan Gardaşov karakteriyle dahil oldu. Oktay Kaynarca ile yakın dostluğuyla da bilinen Ozan Akbaba 8 bölüm anlaşma yaparak diziye konuk oldu. Cezayir’in en yakın dostu ve Azeri iş insanı rolüyle çok sevilen Gardaşov karakteri Azerbaycan'a geri dönmesiyle diziden ayrılıyor.