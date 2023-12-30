Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki 'İlyas Çakırbeyli' rolüyle adını geniş kitlelere duyuran ardından “Kasaba Doktoru” dizisi ile hayranları ile buluşan Ozan Akbaba 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisine Emiraslan Gardaşov karakteriyle dahil oldu. Oktay Kaynarca ile yakın dostluğuyla da bilinen Ozan Akbaba 8 bölüm anlaşma yaparak diziye konuk oldu. Cezayir’in en yakın dostu ve Azeri iş insanı rolüyle çok sevilen Gardaşov karakteri Azerbaycan'a geri dönmesiyle diziden ayrılıyor.
TRT'ye transfer oldu
Ozan Akbaba'nın şimdilerde, sürpriz bir projeye imza attı. Akbaba'nın TRT dijital platformu Tabii’nin yeni dizisi Çırak’la anlaşma sağladığı öğrenildi.
Hem yazacak hem oynayacak
Serdar Öğretici’nin yapımcısı olduğu Çırak dizisinde rol alacak Ozan Akbaba, aynı zamanda senaryosuyu da kaleme alacak.
So Medya imzalı aksiyon projesi olan Çırak dizisinde Akbaba'yı John Wick benzeri bir karakterle göreceğimiz öğrenilen bilgiler arasında.
Toplamda on bölüm sürmesi planlanan Çırak dizisinin oyuncu görüşmeleri de başladı.
Ozan Akbaba kimdir?
9 Haziran 1982 tarihinde Kars'ta dünyaya gelen Ozan Akbaba, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iç mimari ve çevre tasarımı bölümünden mezun oldu.
Dizi, sinema filmleri ve tiyatro oyunlarında rol alan başarılı oyuncu ayrıca film müzikleri de yapıyor.
Ozan Akbaba hangi projelerde rol aldı?
2014 yılında Sıla'nın yeni ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klibinde oynayan Ozan Akbaba, 2015 yılında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas karakterini canlandırdı. Ozan Akbaba geçmiş dönemde Kırık Kanatlar, Kavak Yelleri, Cennetin Sırları, Kuzey Güney, Güldür Güldür, Arka Sokaklar, Poyraz Karayel, Kasaba Doktoru ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımlarda da boy gösterdi.