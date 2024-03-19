Hocaların Hocasına ziyaret: Bakan Özdemir’den Hayrettin Karaman paylaşımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yeni Şafak Gazetesi yazarı Prof. Dr. Hayrettin Karaman hocayı Bursa'daki evinde ziyaret etti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Göktaş şu ifadeleri kullandı:
Muhterem büyüğümüzün sağlık ve sıhhatini yerinde görmekten mutluluk duyduk. Kendisine hayırlı uzun ömürler diliyorum.
İçinde bulunduğumuz Yaşlılar Haftası vesilesiyle, evlerimizin bereketi ve huzuru olan tüm büyüklerimize sıhhat ve afiyet diliyoruz. Onların en iyi şartlarda yaşamalarını temin etmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.