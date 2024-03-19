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Hayat

Hocaların Hocasına ziyaret: Bakan Özdemir’den Hayrettin Karaman paylaşımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yeni Şafak Gazetesi yazarı ve İslam Hukukçusu Prof. Dr. Hayrettin Karaman hocayı Bursa'daki evinde ziyaret etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Göktaş "Ömrünü Türkiye’nin ilim ve irfanına adamış kıymetli büyüklerimizi her fırsatta ziyaret etmeyi sürdüreceğiz. Çünkü biz “büyüklerimizle büyüyoruz" ifadelerini kullandı.

Büşra Soyal
Büşra Soyal
01:03 - 19/03/2024 Salı
Güncelleme: 01:11 - 19/03/2024 Salı
Yeni Şafak
aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Yeni Şafak yazarı Prof. Dr. Hayrettin Karaman.
aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Yeni Şafak yazarı Prof. Dr. Hayrettin Karaman.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yeni Şafak Gazetesi yazarı Prof. Dr. Hayrettin Karaman hocayı Bursa'daki evinde ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Göktaş şu ifadeleri kullandı:

"Değerli İslam alimi, muhterem Prof. Dr. Hayrettin Karaman hocamızı Bursa’daki evinde ziyaret ederek bu güzel Ramazan akşamını anlamına yaraşır bir sohbetle ihya etme fırsatı bulduk.

Muhterem büyüğümüzün sağlık ve sıhhatini yerinde görmekten mutluluk duyduk. Kendisine hayırlı uzun ömürler diliyorum.

İçinde bulunduğumuz Yaşlılar Haftası vesilesiyle, evlerimizin bereketi ve huzuru olan tüm büyüklerimize sıhhat ve afiyet diliyoruz. Onların en iyi şartlarda yaşamalarını temin etmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

Ömrünü Türkiye’nin ilim ve irfanına adamış kıymetli büyüklerimizi her fırsatta ziyaret etmeyi sürdüreceğiz. Çünkü biz “büyüklerimizle büyüyoruz."


#Mahinur Özdemir Göktaş
#Hayrettin Karaman
#Ziyaret
42 dakika önce
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