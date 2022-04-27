Hünkâr Kasrı’nı taçlandıran sergi

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Mimar Sinan geleneğinden gelen son klasik Osmanlı eseri olmasıyla mimarlık ve sanat tarihinin başyapıtlarından Eminönü Yeni Cami Külliyesi ve Hünkar Kasrı’nın 425 yıllık tarihini kitap haline getirerek yayınladı. Eminönü Hünkar Kasrı’nda ziyarete açılan fotoğraf sergisinde, kitaptan seçilen görseller, tarihi yapıya ilişkin bilgiler eşliğinde ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Kültür-Sanat Tarihçisi Abdullah Kılıç’ın kaleme aldığı kitapta ilk temeli 1597 yılında Safiye Sultan tarafından atılan ve 1665’te Hatice Turhan Sultan’ın döneminde tamamlanan külliyenin belgesel hikayesine de yer veriliyor. Ayrıca çinilerde yer alan şiirler de Türkçe’ye çevrilmiş olarak kitabın içinde.

Bu güç şimdi olsa Osmanlı olurduk

İTO, Yeni Cami Külliyesi’nin önemli bir parçası olan Hünkar Kasrı’nı 5 yıl süren titiz restorasyon sonucunda 2009 yılında kültür hayatına yeniden kazandırmıştı. Hem Yeni Cami hem de Hünkar Kasrı; nadir çini örnekleri, paha biçilmez hat yazıları, birbirinden değerli kalem işleri ve sedef işlemeleriyle adeta yaşayan bir müze. Ortaya çıkan eseri ihya etmek amacıyla böyle bir kitap hazırladıklarını söyleyen Abdullah Kılıç, sekiz ay titiz bir çalışma yürüttüğünü belirtti. Kılıç, “Buraların binlerce fotoğrafını çektim, detaylıca inceledim. Kitapta üç yüz fotoğraf var, onun içinden kırk yedisini seçip sergiledik. Sergi sıralı olarak gezildiğinde, külliyenin hikayesi görülecek şekilde tasarlandı” dedi.

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İşin büyüklüğünü detayları inceledikçe fark ettiğini söyleyen Kılıç, “Biz hiçbir şey bilmiyormuşuz. Keşke okuyucular bu kitabın tamamını içine sindirerek okusa, o haşmete onlar da kapılır. Bu eserin arka planında çok kuvvetli bir iman ve bilgi birikim sistemi var. Bu gücü şimdi ortaya koysanız, bugün Türkiye Osmanlı olur.” şeklinde konuştu.