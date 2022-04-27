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Hayat Hünkar Kasrını taçlandıran sergi
KÜLTÜR SANAT

Hünkâr Kasrı’nı taçlandıran sergi

İTO, Eminönü Yeni Cami Külliyesi ve Hünkar Kasrı’nın 425 yıllık tarihini kitap haline getirerek yayınladı. Kitapta yer alan fotoğraflardan oluşan sergi ise 30 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.

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Sevda Dursun Yeni Şafak
Hünkâr Kasrı’nı taçlandıran sergi
Eminönü Yeni Cami Külliyesi ve Hünkar Kasrı’nın tarihi kitap haline getirerek yayınlandı. Kitapta yer alan fotoğraflar sergileniyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Mimar Sinan geleneğinden gelen son klasik Osmanlı eseri olmasıyla mimarlık ve sanat tarihinin başyapıtlarından Eminönü Yeni Cami Külliyesi ve Hünkar Kasrı’nın 425 yıllık tarihini kitap haline getirerek yayınladı. Eminönü Hünkar Kasrı’nda ziyarete açılan fotoğraf sergisinde, kitaptan seçilen görseller, tarihi yapıya ilişkin bilgiler eşliğinde ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Kültür-Sanat Tarihçisi Abdullah Kılıç’ın kaleme aldığı kitapta ilk temeli 1597 yılında Safiye Sultan tarafından atılan ve 1665’te Hatice Turhan Sultan’ın döneminde tamamlanan külliyenin belgesel hikayesine de yer veriliyor. Ayrıca çinilerde yer alan şiirler de Türkçe’ye çevrilmiş olarak kitabın içinde.

Bu güç şimdi olsa Osmanlı olurduk

İTO, Yeni Cami Külliyesi’nin önemli bir parçası olan Hünkar Kasrı’nı 5 yıl süren titiz restorasyon sonucunda 2009 yılında kültür hayatına yeniden kazandırmıştı. Hem Yeni Cami hem de Hünkar Kasrı; nadir çini örnekleri, paha biçilmez hat yazıları, birbirinden değerli kalem işleri ve sedef işlemeleriyle adeta yaşayan bir müze. Ortaya çıkan eseri ihya etmek amacıyla böyle bir kitap hazırladıklarını söyleyen Abdullah Kılıç, sekiz ay titiz bir çalışma yürüttüğünü belirtti. Kılıç, “Buraların binlerce fotoğrafını çektim, detaylıca inceledim. Kitapta üç yüz fotoğraf var, onun içinden kırk yedisini seçip sergiledik. Sergi sıralı olarak gezildiğinde, külliyenin hikayesi görülecek şekilde tasarlandı” dedi.

İşin büyüklüğünü detayları inceledikçe fark ettiğini söyleyen Kılıç, “Biz hiçbir şey bilmiyormuşuz. Keşke okuyucular bu kitabın tamamını içine sindirerek okusa, o haşmete onlar da kapılır. Bu eserin arka planında çok kuvvetli bir iman ve bilgi birikim sistemi var. Bu gücü şimdi ortaya koysanız, bugün Türkiye Osmanlı olur.” şeklinde konuştu.

Eminönü’ndeki Yeni Cami'nin restorasyonunda sona doğru: Yüzde 85'i tamam
FOTOĞRAF 9
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İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilen Yeni Cami’de restorasyon çalışmalarının yüzde 85’i tamamlandı. 1597 yılında inşaatına başlanan ve 1663 yılında ibadete açılan tarihi Yeni Camii’nde 2016 yılından bu yana süren restorasyonlarda kalem işçiliğinden minareye, kubbeden çini işçiliğine kadar birçok alanda titiz bir çalışma yürütülüyor.
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Restorasyon çalışmaları sürerken, camii ibadete ve ziyarete açık tutuluyor. Camiinin özgün halinin korunmasına özen gösterilerek yapılan çalışmalarda, her bir işlem alanında uzman bir ekip tarafından yapılıyor.
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Restorasyon çalışmalarını yerinde takip eden Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürü Emre Öztürk, çalışmalarının başlamasının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen yeni projelendirmeler yapılması gereken durumların ortaya çıktığını dile getirerek, “Restorasyon çalışmalarımız 2016 yılında başladı.
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Kapsamlı restorasyon çalışması yapılıyor. Restorasyon yaparken uzun bir süre daha restorasyon görmemesi amacıyla hareket ediyoruz. O yüzden detaylı ve sağlıklı bir restorasyon çalışması yapıyoruz. Camiimizde bir Çini yapımız var. Bu da yaklaşık 30 bin adet Çini’ye tekabül ediyor. Bunların bir kısmı yerinden sökülüyor. Yerinde müdahale edilenler var, talimatları yapılanlar var. Kepenk dediğimiz iç pencereleri kapattığımız kapılar var, Yeni Camii’nde. Kapı ve ahşap işi çok fazla” dedi.
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Öztürk, “Zamanının en nitelikli kapıları belki Yeni Cami’de diyebiliriz. Bu kapıların tamamı sökülüyor. Onarımları yapılıyor. Sedef kapılar var, Kündekari kapılar var, bunlar yapılıyor ve yerine konuluyor. Burada vardiyalı çalışıyoruz. 50 çalışanın üzerinde ekibimiz var.
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Çalışmalarımızda bir de camiimizin ziyaret bölgesinde olması ve ibadete de açık tutmamız gerektiği mantığıyla çalışmalarımızı kısım kısım yapıyoruz. İşimizin bittiği kısımları tekrardan kullanıma açıyoruz. İş yapacağımız sahaları da tekrardan kapatıyoruz ama maksimum personelle çalıştığımız söylenebilir” ifadelerini kullandı.
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Öztürk, restorasyon çalışmalarının uzun sürmesinin doğal olduğunu söyleyerek, “Restorasyon çalışmalarımız, restorasyon doğasına uygun bir şekilde sürüyor. Yeni Camii önünden günde milyonlarca insanın geçtiği Eminönü bölgesinde olduğu için bu yorumlara hedef oluyor ama Yeni Camii çok nitelikli bir eser, bu çalışmanın kısa sürmesi zaten sorun olur.
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Özellikle vatandaşlarımız restorasyon konusunda acele bitmesini değil yavaş bitmesini istesinler. 2016 yılında başlayan restorasyon çalışmalarımızdan hemen bir yıl sonra ahşap atölyemizi kurduk. Ahşap atölyemiz oldukça nitelikli ve donanımlı ustalarımızdan meydana geliyor. Hatta ahşap atölyesi olarak alanında en iyi atölyemiz diyebiliriz” diye konuştu.
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Yeni Camii’nin döneminin ahşap işçiliğinin üstünde bir kalite ile yapıldığını dile getiren Öztürk, “126 tane pencere, 10 adet sedefli kapı ve 6 adet cümle kapısı bulunmakta. Bir sedef kapının veya bir cümle kapısının onarıma alınmasıyla onarımının bitmesi 4-5 ay sürebiliyor. 2016 yılında başlayan restorasyon çalışmalarımızı 2022 yılının ikinci yarısında bitirmeyi düşünüyoruz. Camiimiz restorasyona alındığı günden beri ne ibadete ne de ziyaretçiye kapatılmadı. Restore işlemlerinin uzun sürmesinin bir sebebi de budur. Çalışmalar şu an için yüzde 85 mertebesinde tamamlandı. Kalan yüzde 15’i de hızlı bir şekilde tamamlayıp halkın hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.
Eminönü’ndeki Yeni Cami'nin restorasyonunda sona doğru: Yüzde 85'i tamam
İstanbul'un 356 yıldır simgesi haline gelen Eminönü'ndeki Yeni Cami'de restorasyon çalışmalarının yüzde 85'i tamamlandı. 2016 yılında başlayan genel restorasyon çalışmalarının 2022 yılının ikinci yarısında tamamlanarak, caminin ziyarete açılması planlanıyor.
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