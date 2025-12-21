İbadet mevsimi: Mukaddes üç aylara girdik

Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan, içinde birçok özel geceyi barındıran mukaddes üç aylara girildi. Bu yıl 1 Ocak’ta başlayan üç aylara, hicri ay hesaplamalarına göre bugün ikinci kez girildi. Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylarda; Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi kutsal geceler yer alıyor.

Recep ayı girdiğinde Peygamber Efendimiz’in, “Allah’ım, Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır” şeklinde dua ettiği belirtilir. Kur’an ve sünnette bazı zamanların diğerlerine nispetle daha bereketli kılındığı ifade edilirken, üç aylar; kulun kendini muhasebeye çektiği, kalbini yenilediği ve ibadet disiplinini güçlendirdiği bir hazırlık mevsimi olarak görülür. “Allah’ın ayı” olarak nitelendirilen Recep, bu manevi yolculuğun başlangıcını temsil eder. Şaban ayı, manevi yoğunlaşmayı artıran bir eşik niteliği taşır. Ramazan ise bu yolculuğun zirvesi ve semeresi olan arınma, Kur’an’la bütünleşme ve takva eğitimidir. Bu yönüyle üç aylar, Müslümanlara yıl içerisinde en sistemli kulluk programını inşa edebilecekleri ve manevi olgunlaşma fırsatlarını yakalayabilecekleri önemli bir imkân sunar.