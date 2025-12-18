690 yıllık tarihi camiide hummalı çalışma

Yaklaşık 690 yıllık Sungurbey Camii, aslına uygun restorasyon çalışmalarında sona yaklaşırken; yangın ve ihmalin izleri silinen tarihi yapının 2026 Ramazan’ında yeniden ibadete açılması hedefleniyor.
Niğde’nin en önemli tarihi yapılarından biri olan ve 1316-1335 yılları arasında inşa edildiği düşünülen Sungurbey Camii; Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aslına uygun şekilde restore ediliyor.Taş işçiliği ve ahşap bezemeleriyle Niğde’nin en dikkat çeken tarihi eserlerinden biri olan camide, Mart 2023’de başlayan restorasyon çalışmalarında özgün mimariye uygun olarak yeni düzenlemeler yapılıyor. Yangın ve uzun yıllar süren ihmal nedeniyle ciddi hasarlar aldığı belirlenen yapıda restorasyon sürecinde hem yapısal güçlendirme hem de özgünlüğün korunmasına özen gösterildi.
Döneminin taş işçiliğini gözler önüne seren Sungurbey Camii’nde, yapılan arşiv taramaları ve bilimsel incelemeler sonucunda yapının özgün mimarisine kavuşması için Mart 2023’te başlayan restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.
Yaklaşık 690 yıllık geçmişiyle kentin simge eserleri arasında yer alan camide yürütülen restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Şantiye Şefi ve Mimar Gökay Yıldız, Mart 2023’ten bu yana Sungurbey Camii’nde yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Yıldız, 18. yüzyılda yaşanan bir yangın sonrası caminin özgünlüğünü büyük ölçüde kaybettiğini ve tavanın ayakta kalabilmesi için geçici desteklerle günümüze ulaştığını ifade etti.
Açıklığın fazla olması nedeniyle çelik bir çatı sistemi uyguladıklarını belirten Yıldız, bu çatının titanyum kaplama ile uzun ömürlü hale getirildiğini söyledi. Cami içerisine altı adet çelik sütun ayağı yerleştirildiğini ve bu ayakların taş kaplama ile özgün görünüme uygun şekilde tamamlandığını aktaran Yıldız, restorasyon sürecinde yaklaşık 50 kişilik bir ekibin görev aldığını vurguladı.
Restoratörlerin duvar güçlendirmeleri ve onarım çalışmalarını sürdürdüğünü, taş ustalarının ise kemer ve taş işçiliği üzerinde çalıştığını dile getirdi.
Yıldız; restorasyona başlamadan önce yaklaşık bir yıl süren proje ve araştırma süreci yürütüldüğünü, bilim kurulu ile birlikte en özgün ve doğru uygulamaların belirlendiğini ifade etti.
Projenin onaylanmasının ardından uygulama aşamasına geçildiğini belirten Yıldız, çalışmaların birkaç ay içerisinde tamamlanmasının planlandığını söyledi.Sungurbey Camii’nin restorasyonunun tamamlanmasıyla birlikte, tarihi yapının 2026 yılının Ramazan ayında yeniden ibadete ve ziyarete açılması planlanıyor.