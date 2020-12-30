Hayat İHH 7 ülkede 25 bin 600 Kuran-ı Kerim dağıttı
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İHH 7 ülkede 25 bin 600 Kur'an-ı Kerim dağıttı

İHH 7 ülkede 25 bin 600 Kur'an-ı Kerim dağıttı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 2020'de aralarında Ukrayna, Nijer ve Gana'nın da bulunduğu 7 ülkede 25 bin 600 Kur'an-ı Kerim dağıttı.

Haber Merkezi AA
İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle 2019 yılında 8 farklı ülkede ihtiyaç sahibi Kur’an-ı Kerim öğrencilerine 22 bin 450 adet Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirmişti.
İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle 2019 yılında 8 farklı ülkede ihtiyaç sahibi Kur’an-ı Kerim öğrencilerine 22 bin 450 adet Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirmişti.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, Afrika ve dünyanın diğer coğrafyalarında yaşayan çocuk ve yetişkin Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'e ulaşamadıkları için ayetleri "Luh" adı verilen tahtalara yazarak Kur'an-ı Kerim öğrenmeye ve hafız olmaya çalışıyor.

Afrika'daki Kur'an-ı Kerim ihtiyacını gidermek için çalışmalarını sürdüren vakıf, hayırseverlerin desteğiyle hafızlık öğrencilerine Kur'an-ı Kerim vererek yardımda bulunuyor.

İHH, 2020'de çoğunluğu Afrika'da olmak üzere 7 ülkede 25 bin 600 Kur'an-ı Kerim dağıttı. Vakıf, Ukrayna, Nijer, Kamerun, Sierra Leone, Çad, Gine ve Gana'da dağıttığı Kur'an-ı Kerimlerle Müslümanların mushaf ihtiyaçlarının giderilmesini hedefliyor.

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İHH'nın bugüne kadar dağıttığı mushaf sayısı 242 bine ulaştı

Ukrayna'da dağıtılan 10 bin Kur'an-ı Kerim, Rusça ve Ukraynaca mealli olarak dağıtıldı. 2020'de yapılan Kur'an-ı Kerim dağıtımlarıyla birlikte İHH'nın bugüne kadar dağıtımını gerçekleştirdiği mushaf sayısı 242 bine ulaştı.

Ayrıca, İHH'nın eğitim çalışmaları kapsamında yıl içerisinde Sudan, Nijer, Mali, Kolombiya ve Tayland Patani'de 16 imam görevlendirildi ve Patani'de 16 Kur'an kursunun inşaatı tamamlandı.

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