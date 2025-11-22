İki dağın arasında dalgalanan bayrakla asker uğurlama

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Oyratlı Köyü’nde yıllar önce başlayan gelenek bu yıl da sürüyor. Köylüler, askere gidecek gençleri uğurlamadan önce yol üzerinde iki dağ arasına büyük bir Türk bayrağı asıyor.