İlk okuyucularım ablalarım ve kız kardeşlerim oldu

Çocukluğumdan beri en çok yaptığım şeylerden biri hayal gücümün derinliklerine dalıp oralarda kaybolmak olmuştur. Her zaman zihnimde dönüp duran hikâyeler olurdu. Daha sonra elime kalem aldığım dönemlerden itibaren zihnimde kurduğum bu hikâyelerin tamamını yazıya dökmeye başladım. Henüz on iki yaşımdayken yazdığım öyküler bile kitaplığımda bir dosya olarak duruyor. Altı kız kardeş olmanın verdiği paylaşım kolaylığıyla yazdığım her şeyi ablalarıma ve kız kardeşlerime okutuyordum. Benim ilk okuyucularım hep onlar oldu. En kötü öykülerimi bile merakla okumaları belki de beni yazmaya devam etmem için teşvik eden şey oldu. Yazılarımı daha çok geliştiren ve ciddiye alabileceğim öyküler yazmamı sağlayan şey de yazdıklarımı okuduklarımla desteklemek oldu. Her zaman okumayı seven biriydim fakat belli bir noktadan sonra bilinçli bir okuma düsturuyla öykülerimi geliştirecek edebi eserlere odaklandım. Daha sonrasında da yazı atölyelerine katılarak kendimi geliştirmek için çabaladım.