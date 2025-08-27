İmam Hatipli şampiyonlar ve hafız gençler umre yolunda

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda bu yıl ikincisi düzenlenen Gençlik Umresi programı kapsamında, daha önce kutsal topraklara hiç gitmemiş gençler Kâbe ile buluşuyor. TGSP çatısı altındaki sivil toplum kuruluşları aracılığıyla iletilen kontenjanlar sayesinde, Türkiye’nin dört bir yanından gençler umreye gitme fırsatı yakaladı.Bir ilk: İmam Hatipli şampiyonlar da dahil edildiBu yıl programa bir yenilik eklendi. TGSP paydaşlarından ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, 81 ilden hafız imam hatip öğrencilerin yanı sıra, LGS ve YKS’de Türkiye derecesi yaparak ilk 100’e giren imam hatipli gençleri de projeye dâhil etti.

Ailelerden duygusal uğurlama

Umre yolculuğu, havalimanında ihrama girilmesiyle başladı. Evlatlarını yolcu etmek için gelen aileler duygu dolu anlar yaşadı. Süleyman Şah Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi hafız Eflin Baran’ın annesi, yaşadığı mutluluğu şöyle dile getirdi:

“Çok mutluyum. Kızım imam hatipte okuyarak hafızlığını tamamladı. Elhamdülillah genç yaşta kutsal toprakları görecekler. İnşallah Rabbim bütün kapıları açar hayatları boyunca onlara.”





Eflin’in babası Vedat Baran ise “Kızımın bu yaşta kutsal topraklara gitmesi bizim için büyük bahtiyarlıktır. Rabbimiz sevdiği kullarını davet eder, onlar Rahman’ın misafirleridir. Çocuğumuzun böyle bir projeyle umreye gitmesine vesile olanlardan Allah razı olsun. En büyük sevincimiz kutsal yerlere gidip kalplerinde nurlanma ile geri dönecek olmalarıdır.” sözleriyle duygularını ifade etti.

“İlk yurtdışı deneyimim umre olacak”

Kutsal yolculuğa çıkan gençler de heyecanlarını paylaştı. Kepez Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu mezunu ve LGS 1.’si İbrahim Bedel, “Hayatımdaki ilk yurtdışı ziyaretimin umre olması beni çok mutlu etti.” dedi.





YKS 2025 sözel Türkiye 10.’su ve eşit ağırlık Türkiye 16.’sı Muhammet Yasir Kılıç ise, “İlk kez umreye gideceğim. İçim kıpır kıpır, duygularımı ifade etmekte zorlanıyorum.” sözleriyle heyecanını anlattı.







