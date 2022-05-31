Albayrak Grubu’nun “İman Ayetleri Hat Sergisi”, Balıkesir’de kapılarını açtı. Sergi, 30 Mayıs-12 Haziran tarihlerinde Balıkesir Kent Konseyi’nde ziyaretçilere açık olacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen açılış törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karasi Belediye Başkanı Dinçer Orhan, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Ak Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Varaka Genel Müdür Yardımcısı Bilal Zavalsız, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kuza ve hat sanatı gönüllüleri katıldı.
KÜLTÜREL ZENGİNLİK KATTI
Sergi açılışında konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Albayrak Holding’in Balıkesir’de böyle bir serginin yapılmasında Balıkesir’i tercih etmeleri bizi çok memnun etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” dedi. “Ey iman edenler!” hitabıyla başlayan ayetler, 12 hattatın 12 hat eserinden oluşuyor.