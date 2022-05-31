İman Ayetleri Hat Sergisi Balıkesir’de

Dünya

Bu da Fransa’daki PKK kampı

Türkiye, PKK’ya destek olan İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine veto işareti verirken Fransa’dan skandal görüntüler geldi. PKK’lılar, Marsilya kentinde “ideolojik kamp” adı altında toplandı. Kandil’de bir kamptaymış gibi giyinen teröristler, örgütü temsil eden pankartlar ve Öcalan fotoğrafları taşıyarak askeri düzende yürüdü.