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Hayat İncir çekirdeğini dolduran adam hünerlerini sergiledi
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KÜLTÜR SANAT

İncir çekirdeğini dolduran adam hünerlerini sergiledi

"İncir çekirdeğini dolduran adam" ve "Türkiye'nin Microangelosu" olarak nitelendirilen mikro art sanatçısı Hasan Kale'nin pirinç ve makarna taneleri üzerine çizdiği görseller hayranlık uyandırdı.

Haber Merkezi AA
Kale'nin sergisi, 2 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.
Kale'nin sergisi, 2 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kuru yemiş kabukları, pirinç ve makarna taneleri gibi küçük nesneler üzerine çizdiği resimleriyle bilinen Kale, bir alışveriş merkezindeki sergisi kapsamında düzenlenen atölyede becerilerini gözler önüne serdi.

Çalışmasının dev ekrandan gösteriminin yapıldığı Kale'nin, küçük makarna tanesi üzerine resmettiği İstanbul silueti büyük beğeni topladı.

Kale'nin sergisinde yer alan pirinç tanesi üzerine çizili Atatürk portresi, mercimeğe çizili gemi görseli ile meyve çekirdeklerine yaptığı birçok resim bulunuyor.

Anadolu'yu mikro art eserleriyle tanıtmak istiyor

Sanatçı Kale, yaptığı açıklamada, insanların çöp olarak gördüğü ya da umursamadığı küçük objeleri birer tuvale dönüştürdüğünü ve bu sayede insanlara yeni bir pencere açmaya çalıştığını söyledi.

Eserlerinde, Anadolu'dan pek çok izler görülebileceğine işaret eden Kale, özellikle İstanbul ve Anadolu'nun mistik yapısını eserleriyle tanıtmayı arzuladığını anlattı.

Kale, yakında Hollanda, İngiltere, ABD ve Japonya'da da sergiler düzenleyeceğini, ilerleyen yıllarda dünyadaki ilk ve tek mikro art müzesini Türkiye'de açmayı hedeflediğini bildirdi.

Sanatını çeyrek asırdır sürdürdüğünü ve yaklaşık 350 farklı nesneye resim çizdiğini kaydeden Kale, "Bu yola ilk çıktığımda insanların yüzüne tebessüm koymayı amaçlamıştım. Şimdi ise o tebessümü insanların gözlerine kondurmayı istiyorum." dedi

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