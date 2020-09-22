İncir dünya çapında oldukça sık üretilmesine rağmen üretimde birincilik Türkiye'dedir.
Ülkemizde özellikle Ege bölgesinde bol miktarda üretilen incir, yaz aylarında tazesi, kış aylarında ise kurusu sevilerek tüketilen bir meyvedir.
Kur'an-ı Kerim'de Arapça 'Tin' adı yer alan ve Allah'ın(c.c) üzerine yemin ettiği sayılı ve özel bir besinlerden biridir.
İncirin faydaları: İncir nelere iyi gelir?*İncir içerdiği protein, vitamin ve minerallerle hücre yenilenmesini sağlar.
- *Kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor ve B vitaminlerini yüksek oranda içerir. Bu da vücudun günlük kalsiyum ihtiyacını karşılamada yardımcı olur.
- *Potasyum açısından zengin olan incir kan basıncını düzenler.
- *Lifli bir besin olduğu için obezite tedavisinde olumlu etkiye sahiptir. Sindirimi kolaylaştırır, zararlı olan bakterilerden korur.
- *İçerdiği yüksek fosfor ve kalsiyum sayesinde kemik ve dişlere iyi gelir.
- *Kanserden korur. İncirde bulunan benzaldehit adlı madde, kanserli hücrelerin büyümesini önler ayrıca içerisinde bulunan antioksidanlar da kanser hücrelerinin büyümesini önleyici etkiye sahiptir.
- *Siğil oluşumunu önler. Körpe olan incirin yapraklarının içindeki süt siğile karşı etkilidir.
- *Çıban olgunlaşmasını ve basuru önler.
- *Menapoz sonrasında meme kanseri oluşmasını önlediği yapılan araştırmalarla görülmüştür.
- *İnsülin salınımını dengeler. Bu özelliği sayesinde diyabetli hastalar da incir tüketebilir.
- *Kalp sağlığını korur.
- *Vücudu temizler.
- *Mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Ülser, reflü, gastrit gibi mide rahatsızlıklarına iyi geldiği görülmüştür.
- *Saçı besler. Magnezyum ve C vitamini ile incir, saç ve saç köklerini besler ve saça doğal bir görünüm kazandırır.
- *Osteoporoz, egzama, sedef ve diyabet hastalıklarında olumlu etkileri vardır.