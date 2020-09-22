İncirin faydaları: İncir nelere iyi gelir? Kur'an-ı Kerim'de Arapça 'Tin' adı yer alan ve Allah'ın(c.c) üzerine yemin ettiği sayılı ve özel bir besinlerden biri olan ve ülkemizde özellikle de Ege bölgesinde bol miktarda üretilen incirin faydaları nedir? İncir nelere iyi gelir?

Haber Merkezi 22 Eylül 2020, 17:13 Son Güncelleme: 22 Eylül 2020, 17:29 Yeni Şafak