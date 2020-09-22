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İncirin faydaları: İncir nelere iyi gelir?

Kur'an-ı Kerim'de Arapça 'Tin' adı yer alan ve Allah'ın(c.c) üzerine yemin ettiği sayılı ve özel bir besinlerden biri olan ve ülkemizde özellikle de Ege bölgesinde bol miktarda üretilen incirin faydaları nedir? İncir nelere iyi gelir?

Haber Merkezi Yeni Şafak
İncir tadıyla olduğu kadar insan sağlığına sağladığı faydaları ile önemli bir besin.
İncir tadıyla olduğu kadar insan sağlığına sağladığı faydaları ile önemli bir besin.

İncir dünya çapında oldukça sık üretilmesine rağmen üretimde birincilik Türkiye'dedir.

Ülkemizde özellikle Ege bölgesinde bol miktarda üretilen incir, yaz aylarında tazesi, kış aylarında ise kurusu sevilerek tüketilen bir meyvedir.

Kur'an-ı Kerim'de Arapça 'Tin' adı yer alan ve Allah'ın(c.c) üzerine yemin ettiği sayılı ve özel bir besinlerden biridir.

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  • İncirin faydaları: İncir nelere iyi gelir?

    *İncir içerdiği protein, vitamin ve minerallerle hücre yenilenmesini sağlar.
  • *Kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor ve B vitaminlerini yüksek oranda içerir. Bu da vücudun günlük kalsiyum ihtiyacını karşılamada yardımcı olur.
  • *Potasyum açısından zengin olan incir kan basıncını düzenler.
  • *Lifli bir besin olduğu için obezite tedavisinde olumlu etkiye sahiptir. Sindirimi kolaylaştırır, zararlı olan bakterilerden korur.
  • *İçerdiği yüksek fosfor ve kalsiyum sayesinde kemik ve dişlere iyi gelir.
  • *Kanserden korur. İncirde bulunan ‌benzaldehit adlı madde, kanserli hücrelerin büyümesini önler ayrıca içerisinde bulunan antioksidanlar da kanser hücrelerinin büyümesini önleyici etkiye sahiptir.
  • *Siğil oluşumunu önler. Körpe olan incirin yapraklarının içindeki süt siğile karşı etkilidir.
  • *Çıban olgunlaşmasını ve basuru önler.
  • *Menapoz sonrasında meme kanseri oluşmasını önlediği yapılan araştırmalarla görülmüştür.
  • *İnsülin salınımını dengeler. Bu özelliği sayesinde diyabetli hastalar da incir tüketebilir.
  • *Kalp sağlığını korur.
  • *Vücudu temizler.
  • *Mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Ülser, reflü, gastrit gibi mide rahatsızlıklarına iyi geldiği görülmüştür.
  • *Saçı besler. Magnezyum ve C vitamini ile incir, saç ve saç köklerini besler ve saça doğal bir görünüm kazandırır.
  • *Osteoporoz, egzama, sedef ve diyabet hastalıklarında olumlu etkileri vardır.

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