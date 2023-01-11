İnfluenza vakaları ön planda: Kovid-19 dördüncü sırada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde önceki gün yapılan Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. “Türkiye’de artan grip vakalarının” sorulduğu Bakan Koca, “Grip salgınında son dönemde influenza görülme sıklığı, RSV’nin önüne geçti. Son bir hafta, 10 gündür hasta sayılarında düşüş görülmeye başlandı. Daha önce RSV daha sık görülürken, şimdi influenza ön planda” yanıtını verdi.

ENDİŞE GEREKTİREN BİR DURUM YOK

Görülme sıklığında influenzadan sonra RSV, Rhinovirüs ve Kovid-19’un geldiğini aktaran Koca, Kovid-19’un toplam vakaların yüzde 5-6’sı seviyesinde seyretmeye devam ettiğini, endişeyi gerektiren bir durumun olmadığını söyledi.

Fahrettin Koca

RAHATSIZ OLDULAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “sahte ilaç” iddialarının sorulması üzerine, şunları ifade etti: “Bangladeş, İran, Arjantin, Tayvan gibi, ülkemizde ruhsatı olmayan ilaçların Türkiye’ye girişi yapılmak isteniyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) bu anlamda güvenilirliği artırmak üzere kılavuz yayınlayarak tedbirleri sıkılaştırdı. Bahsi geçen bu ülkelerden ilaç getiren bazı firmaların bu düzenlemelerden rahatsız olduğunu görüyoruz. Bu olayın altındaki mesele budur.”

Türkiye’ye bir kutu dahi girmedi

Sahte kanser ilacı iddialarına ilişkin soruşturmalarını 2019’da tamamladıklarını hatırlatan Koca, “Soruşturma, Sağlık Bakanlığı müfettişleri tarafından yapıldı ve ilacın sahte olduğu belirlenir belirlenmez ilgili tüm bilgi ve belgeler sunularak savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.” dedi. TİTCK kayıtlarına göre, Türkiye’ye Bangladeş’ten bugüne kadar iddiaya konu ilaçtan bir kutu dahi girmediğinin altını çizen Bakan Koca, bu ilacın hiçbir şekilde hastalarda kullanılmadığını vurguladı.