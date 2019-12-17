İsmet Özel’den Türküm Doğruyum İntikamım Ülkemdir

Kitapta Homeros’tan Karl Marx’a Şiirin Türk Tarihi, Türküm Doğruyum İntikamım Ülkemdir, Tersinden Edebiyat Tarihi ve Önce Namazdan Soracaklar başlıklı yazı dizileri bir araya getiriliyor. TİYO Yayıncılık tarafından neşredilen kitap için düzenlenecek İsmet Özel himayesindeki “Türküm Doğruyum İntikamım Ülkemdir” paneline İstiklâl Marşı Genel Başkanı Durmuş Küçükşakalak, İkinci Başkan Gökhan Göbel ve Umum Muhasibi Oruç Özel katılacak. 28 Aralık Cumartesi günü saat 15:45’te Eyüp Belediyesi Kültür Merkezi’nde başlayacak etkinlik öncesi ve sonrasında ise İstiklâl Korosu eserler icra edecek.

HASTALIK SONRASI İLK KİTAP

İsmet Özel'in geçirdiği hastalık sonrası yayınlanan ilk yazısı “Başa Dönebilmek İçin Sonuna Kadar Gittim” ise kitapta önsöz olarak yer alıyor. Özel’in Türkiye'nin ve dünyanın hâli dolayısıyla yeni bir kitaba başlamak için yarım bıraktığı yazıları terk edip kitaplaştırdığını okuyoruz.