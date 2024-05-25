İstanbul Topkapı Üniversitesi'nde rektör sahneye çıktı: Binlerce öğrenci büyük bir coşku yaşadı

İstanbul Topkapı Üniversitesi bahar şenlikleri kapsamında düzenlediği TopkapıFest’te binlerce öğrencisine keyifli anlar yaşattı. International Day ve Kariyer Fuarının da düzenlendiği festivalde konser veren ünlü sanatçı Ece Seçkin ile düet yapan Rektör Prof. Dr. Emre Alkin ise performansı ile herkesin beğenisini topladı.





İstanbul Topkapı Üniversitesi tarihi yapıların yer aldığı Kazlıçeşme Yerleşkesinde düzenlediği TopkapıFest’te Ezgi Güvercin, bi’saniye, Cüneyt Öznalçın ve Ece Seçkin sahne aldı. DJ performansları ve çeşitli oyunlarıyla binlerce öğrenciye keyifli dakikalar yaşatan TopkapıFest’te, International Day ve Kariyer Fuarı da düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Emre Alkin ikinci kez sahneye çıktı

2022 yılında düzenlenen TopkapıFest’te sahneye çıkarak “Senden daha güzel” şarkısını Ece Seçkin ile birlikte seslendiren Rektör Prof. Dr. Emre Alkin, bu kez de “I was made for loving you” şarkısını seslendirdi. Büyük alkış alan performansın ardından kısa bir konuşma yapan Prof. Dr. Alkin, “Mütevelli Heyet Başkanımız Nihat Kırmızı, Mütevelli Heyet Üyelerimiz için alkış rica ediyorum. Çünkü bütün bu güzellikler sizler için hazırlandı. Şarkının adı ‘I was made efor loving you’ idi. Yani sizleri sevmek için buradayız” ifadelerini kullandı.

Uluslararası öğrenciler kültürlerini tanıttı

Kazlıçeşme Yerleşkesine sabah saatlerinde kurulan stantlarda Cezayir, Mısır, Irak, Kazakistan, Libya, Fas, Nijerya, Somali, Sudan, Suriye, Pakistan, Filistin, Rusya ve Yemenli öğrenciler kültürlerini tanıttı. Kurulan stantlarda yöresel kıyafetleriyle, kültürlerine ait yemek ve içecekleri ikram eden uluslararası öğrenciler, müzikler eşliğinde büyük bir eğlenceye imza attı.

Kariyer Fuarında şirketler ile öğrenciler buluştu