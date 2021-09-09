Hayat İstanbulda balık haline boy baskını Yaklaşık 9 ton balığa el konuldu
AKTÜEL

İstanbul'da balık haline boy baskını: Yaklaşık 9 ton balığa el konuldu

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar Su Ürünleri Hali'ndeki denetimlerinde bir gecede boy yasağına uymadığı gerekçesiyle 8 ton 795 kilo balığa el koydu. 9 kişi hakkında tutanak tutularak, toplamda 70 bin 780 TL cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi DHA
İstanbulda balık haline boy baskını: Yaklaşık 9 ton balığa el konuldu
Denizde ve karada yapılan denetimlerde, zaman derinlik, yer, boy ve ışık ile avlanmalar kontrol ediliyor.

1 Eylül itibariyle su ürünleri av sezonun açılmasıyla beraber İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında denetimlerini sıkılaştırdı. Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Su Ürünleri Hali'ndeki denetimlerde, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere, İstanbul Büyükşehir Belediye Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ve Beylikdüzü Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri de destek verdi.

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BALIKLARIN BOYLARI TEK TEK ÖLÇÜLDÜ
1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında kasalardan alınan balıkların en fazla yüzde 15 standarttan ufak çıkacak şekilde kontrolleri yapıldı. Hava muhalefeti nedeniyle bugün denize açılmayan ekipler önce soğuk hava depolarındaki kasaları inceledi, şok deposuna girdi, mezat alanındaki balıkları kontrol etti. Boy yasağına uygun olmayan balıklara el koydu. Hale balık getiren araçların da kasaları açıldı. Kanuna uygun boyda olmayan balıklara el konuldu. Gece boyu süren denetimde 573 kasa istavrit,12 kasa uskumru ve 4 kasa tekir balığının boy yasağına uygun olmadığı saptandı. 8 ton 795 kilogram balık Çocuk Esirgeme Kurumu, Kızılay gibi sosyal yardım kuruluşları ve hayır kurumlarına verilmek üzere Yediemin Balık Deposuna taşındı. 9 kişiye boy yasağına uymamaktan ve nakil belgesi bulundurmamaktan toplamda 70 bin 780 lira para cezası uygulandı, haklarında tutanak tutuldu. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'nca hamsinin boyu en az 9 cm, sardalya ve tekirin boyu en az 11 santimetre, istavrit, barbunya, mezgitin boyu en az 13 santimetre, uskumru, çipuranınsa en az 20 santimetre olması gerekiyor. Denizde ve karada yapılan denetimlerde, zaman derinlik, yer, boy ve ışık ile avlanmalar kontrol ediliyor.

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“GELECEK NESİLLERİN BALIKLARI SADECE MÜZELERDE GÖRMEMESİ İÇİN"
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca yaptığı açıklamada, "Halde ve perakende satış noktalarında boy yasaklarına bakıyoruz. Boy yasaklarına bakma sebebimiz; sürdürülebilir balıkçılık için bizden sonraki nesillerin de balık yiyebilmesi, balıkçılık faaliyetini yürütebilmesi. Gelecek nesillerin balıkları sadece internet ve müzede görmemesi için, balıklara mutlaka bir kere üreme fırsatı vermemiz gerekiyor. Su ürünleri halinde denetim yaptık, boy yasaklarına uymayanlara el koyduk. Mülkiyeti kamuya geçti. Bugünkü el koyduğumuz 8 ton balık, Çocuk Esirgeme Kurulu, Kızılay, Darülaceze gibi sosyal yardım kuruluşlarına paylaştırılacak. Vatandaşlarımız küçük boyda balık almasınlar, balıkçılarımız da küçük boyda balık satmasınlar. Biz küçük boyda balık almazsak balıkçılar da küçük boyda balık tutmaz. Balıkçılar da küçük boyda balık tutmazsa gelecek nesillerin de kendi çocukları da babalarından kalma mesleği, çocukları da yapar" dedi.
"BALIK BİZİM MİLLİ SERVETİMİZ"
Balıkçı İbrahim Hakkı Arslan da "Burada balık boylarına dikkat ediyoruz çünkü yoğun denetimler var. Ben balık alırken göz kararı seçiyorum, hangisi standartlara uygun anlıyorum. Balık bizim milli servetimiz. Gelecek nesiller balık bulamayacak, günü kurtarmanın derdine değil de gelecek nesillerin derdine düşmeliyiz" diye konuştu.

Balıkçıların ağına 400 kiloluk dev takıldı: Ender görülen balık serbest bırakıldı
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Dün sabah erken saatlerde Kılıç Balığı avı için tekneyle denize açılan Datçalı balıkçılar Umut Kantarlı ve Serkan Akdeniz, oltalarına takılan balığı görünce şaşkınlık yaşadı.
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Tekneye doğru çekilen balığın Türkiye’de ender görülen ve nesli tükenmekte olan Ay Balığı olduğunu gören balıkçılar, dev balığı tekrar denize bıraktı.
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Datçalı balıkçı Umut Kantarlı yaptığı açıklamada, “Kılıç balığı avlamak için Datça Limanı’ndan ayrılarak İnce Burun mevkiine geldik. Burada oltalarımızı denize attık...
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Bir müddet sonra oltamıza bir balığın takıldığını hissettik, oltamızı yaklaşık 350 metreye attık sonra çekmeye başladık. Balık deniz yüzeyine çıkınca daha önce hiç rastlamadığımız bir balıkla karşılaştık ve bunun Ay balığı olduğunu anladık..
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Ağırlığı yaklaşık 400 kilo vardı. Bu balığın neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duymuştuk, bu yüzden balığı teknemize çıkarmadan serbest bıraktık” dedi.
Balıkçıların ağına 400 kiloluk dev takıldı: Ender görülen balık serbest bırakıldı
Muğla'nın Datça ilçesinde balık avlamak için denize açılan balıkçıların oltasına takılan yaklaşık 400 kilogram ağırlığındaki Ay Balığı, tekrar denize bırakıldı.

30 bin yavru balığı denize bıraktılar
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Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından av sezonu açılışı yapılarak denize 30 bin yavru balık bırakıldı.
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Torba Mahallesinde bulunan balıkçı barınağında önce dalgıçlar tarafından deniz dibi temizlendi. Ardından 30 bin yavru Çipura ve Levrek balığı denize bırakıldı. Etkinliğe Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Utku Meral, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç ile balıkçılar katıldı.
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Deniz dibi temizlendikten sonra 15 bini levrek 15 bini çipura olmak üzere 30 bin yavru balık bırakıldı. Kovalarla denize salınan ortalama 7 gram ağırlığındaki balıklar, yeni yaşam alanlarına doğru yüzdü.
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Açılış konuşması yapan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, 30 bin yavru balığı deniz bıraktıklarını belirterek “Bu sene yaklaşık 15 bin levrek yavrusu yaklaşık 15 bin de çipura yavrusunu denizle buluşturduk. Türkiye’de ilk kez Mart ayında 13 balıkçı barınağında hep birlikte deniz dibi temizliği yaptık. Şimdi önümüzdeki günlerde yaz sezonu bittikten sonra gene tüm balıkçı barınaklarında deniz dibi temizliğini yapacağız. Küresel iklim değişikliği var, çeşitli olumsuzluklar var, çevresel kirlilikler var. Ama gelecek kuşaklara bir borcumuz olduğunu düşünüyorum, çok önemli bir borç. Temiz deniz, sürdürülebilir su ürünleri avcılığı ve güvenilir su ürünleri arzı. Bu anlamda denize balık bırakma çalışmalarımız 2021’de de devam edecek” dedi.
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30 bin yavru balığı denize bıraktılar
Bodrum'da Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından deniz dibi temizlendikten sonra 15 bini levrek 15 bini çipura olmak üzere 30 bin yavru balık bırakıldı. Kovalarla denize salınan ortalama 7 gram ağırlığındaki balıklar, yeni yaşam alanlarına doğru yüzdü.


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