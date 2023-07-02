İstanbul'da taksicilere yönelik şikayet verileri: En fazla şikayet yol ve yolcu beğenmeme

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İstanbullu ulaşım sorunlarıyla mücadele ediyor. Kentte ulaşımda yaşanan sorunlar dağ gibi büyüyor. Toplu ulaşımların yanı sıra taksi kullanmak isteyen vatandaşlar da zorluk yaşıyor. Yolcuları yolda bırakan, almayan ve fahiş ücret isteyen taksi sürücüleri her gün yeni bir olayla gündeme geliyor. İstanbul'da hizmet veren 18 bin 773 takside 45 bin 786 kayıtlı şoför bulunuyor. Kentte taksicilere yönelik şikayetler İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 153 İhbar Hattı'na yapılıyor.
En fazla şikayet yol ve yolcu beğenmeme
İBB'nin Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUDES) incelenen başvurular sonucu hatalı bulunan taksicilere yaptırım uygulanıyor. TUDES verilerine göre, taksi sürücüleriyle ilgili Ocak 2022'den bu yana yapılan şikayetlerin başında "yol ve yolcu beğenmeme" yer alıyor. "Trafik kuralı ihlali", "kaba davranış" ve "fazla ücret talep etme" gibi konular da en çok şikayet edilen hususlar arasında bulunuyor.
Bu yılın ilk altı ayında 33 bin 878 şikayet var
Bu yılın ilk 6 ayında taksilere ilişkin 33 bin 878 şikayet yapılırken, bunun 18 bin 79'unu "yol ve yolcu seçme" konusu oluşturdu. Bu yıl taksicilerle ilgili en çok şikayet de Mayıs ve Haziran'da gerçekleşti.
Bu yıla ait şikayet rakamları şu şekilde:
2023 Yılı başvuru sayısı
OCAK:4.876
ŞUBAT:3.591
MART:5.002
NİSAN:6.310
MAYIS:7.066
HAZİRAN:7.033
Şikayet konusu başvurusu
Yol ve yolcu seçme: 18.079
Trafik kural ihlali: 3.644
Fazla ücret alınması: 3.026
Yolcuya kaba davranılması: 3.415
Yolcuyu uzak yoldan götürmek: 1.386
Kısa mesafe diye yolcu almama: 1.290
Taksimetre açılmaması: 712
Darp ve taciz: 652
Taksicilerin dolmuşçuluk yapması: 385
Araç içinde sigara içilmesi: 293
Dolandırıcılık: 283
Şoförün yolculuğu iptal etmesi: 246
Yolcunun yolculuğu iptal etmesi: 107
Araç içi temizlik: 92
Teşekkür: 68
Montaj işlemleri: 42
Köprü geçiş ücreti talep edilmesi: 36
Araç gelmemesi 29, İtaksi sistemine itiraz: 29
İtaksi cihazı: 24
Bagaj parası alınması: 11
Klima açılmaması: 8
Mobil uygulama: 6
Panik butonu: 4
Talep3TYM aktarım: 2
Şoför hak edişleri: 2
Abonelik işlemleri 2, GPS 1 Kredi kartı ödeme: 1
2022 yılında en fazla şikayet Aralık'ta
TUDES verilerine göre 2022'de, taksilere ilişkin 80 bin 288 şikayet yapıldı. En çok şikayet 9 bin 452 başvuru ile aralıkta gerçekleşirken en az şikayetin yapıldığı ay ise 4 bin 29 başvuru ile ocak oldu. Geçen yıl en çok şikayet edilen konu da 47 bin 757 başvuru ile "yol ve yolcu seçme" oldu. TUDES'in Saha Denetim ekipleri tarafından da 2022'de taksicilere çoğunluğu "yanlış park"tan 7 milyon 500 bin liranın üzerinde ceza kesildi.