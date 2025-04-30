İstanbul'da yılın ilk 3 ayında yaklaşık 41 milyon muayene hizmeti sunuldu

"Geçen döneme göre yüzde 4,1 artışa mukabil tetkik kapasitemizin arttığı da görülmektedir. İstanbul'da bulunan 1089 ASM ile görev yapmakta olan yaklaşık 4 bin 627 aile hekimimiz bulunmaktadır. 2025 yılında 27 milyon 115 bin 674 başvuru sayısı gerçekleştiği ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 27,4 artış göstererek aile hekimliğine daha fazla rağbet edildiği anlaşılmaktadır. 2025 yılı ilk 3 ayında 46 bin 110 servis kanseri tarama, 44 bin 561 kolorektal kanser tarama, 20 bin 532 meme kanseri taraması yapılmıştır. Geçen senenin aynı dönemine göre kanser taramalarında toplamda yüzde 57'lik artış olduğu görülmektedir"