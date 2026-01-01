İstanbul'dan dünyaya Gazze'ye mesajı: Bilal Erdoğan 'İsrail savaş suçlarını tazmin etmeli'

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla düzenlenen "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" mitinginde konuştu. Erdoğan, "Filistin'de kış şartlarında her türlü imkandan yoksunlar. Soykırım açlıkla, susuzlukla yapılıyor. Uluslararası kurumlar Gazze konusunda iflas etti" ifadelerini kullandı. "Batı Gazze konusunda zillete düştü" diyen Erdoğan, "Bizler Gazze için insanlık ittifakı olarak buradayız. Bizim meselemiz Siyonist ideolojiyledir. Siyonizm, bugün İsrail Nazizmi olarak kendini göstermektedir. Bu yıkımın maliyeti Gazzelilere, üçüncü ülkelere yüklenemez" açıklamasında bulundu.
İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformunca, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla 400'den fazla sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle düzenlenen "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" mitingi için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı, kortejlerle Galata Köprüsü'nde toplandı.
Mitingde katılımcılara seslenen İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Filistin tanınmadan mücadelemiz sona ermeyecek" dedi.
Filistin'de kış şartlarında her türlü imkandan yoksunlar. Soykırım açlıkla, susuzlukla yapılıyor. Uluslararası kurumlar Gazze konusunda iflas etti.
‘İSRAİL SAVAŞ SUÇLARINI TAZMİN ETMELİ’
Devlet gücüyle icra edilen modern yok etme siyasetidir. Batı medeniyeti Gazze konusunda zillete düştü.
Bizim meselemiz Siyonist ideolojiyledir. Siyonizm bugün İsrail Nazizmi olarak kendini göstermektedir. İsrail savaş suçlarını tazmin etmeli. Bu yıkımın maliyeti Gazzelilere, üçüncü ülkelere yüklenemez.
'TÜRKİYE GAZZE'DEKİ ZULME KARŞI DURDU'
Muhatabımız kim olursa olsun hakkı haykırdık. İsrail ile ticareti kestik. Tarihe şunu yazıyoruz; biz sinmeyeceğiz, biz durmayacağız, biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Gazze özgür olana kadar, Kudüs özgür olana kadar, Mescid-i Aksa özgür olana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Filistin'i unutmayacağız.