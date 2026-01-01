İstanbul'dan dünyaya Gazze'ye mesajı: Bilal Erdoğan 'İsrail savaş suçlarını tazmin etmeli'

İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformunca, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla 400'den fazla sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle düzenlenen "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" mitingi için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı, kortejlerle Galata Köprüsü'nde toplandı.

Bizim meselemiz Siyonist ideolojiyledir. Siyonizm bugün İsrail Nazizmi olarak kendini göstermektedir. İsrail savaş suçlarını tazmin etmeli. Bu yıkımın maliyeti Gazzelilere, üçüncü ülkelere yüklenemez.

Muhatabımız kim olursa olsun hakkı haykırdık. İsrail ile ticareti kestik. Tarihe şunu yazıyoruz; biz sinmeyeceğiz, biz durmayacağız, biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Gazze özgür olana kadar, Kudüs özgür olana kadar, Mescid-i Aksa özgür olana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Filistin'i unutmayacağız.