'Susmuyoruz sinmiyoruz Filistin'i unutmuyoruz': Yarım milyondan fazla insan Filistin için Galata Köprüsü'nde buluştu

İstanbul, bu sabah bir kez daha Gazze’nin sesi olduğunu tüm dünyaya gösterecek. 'Susmuyoruz, Sinmiyoruz, Filistin'i Unutmuyoruz' sloganıyla düzenlenen program için önce Sultan Ahmed Camii, Ayasofya Camii, Yeni Camii, Süleymaniye Camii’nde sabah namazı kılındı. Namaz sonrası 08.30'da başlayan yürüyüş 520 bin kişinin katılımıyla ve "Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek" sloganıyla Galata Köprüsü'nde sonlandı.
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla düzenlenen "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" mitinginde konuştu. Erdoğan, "Filistin'de kış şartlarında her türlü imkandan yoksunlar. Soykırım açlıkla, susuzlukla yapılıyor. Uluslararası kurumlar Gazze konusunda iflas etti" ifadelerini kullandı. "Batı Gazze konusunda zillete düştü" diyen Erdoğan, "Bizler Gazze için insanlık ittifakı olarak buradayız. Bizim meselemiz Siyonist ideolojiyledir. Siyonizm, bugün İsrail Nazizmi olarak kendini göstermektedir. Bu yıkımın maliyeti Gazzelilere, üçüncü ülkelere yüklenemez" açıklamasında bulundu.