'Susmuyoruz sinmiyoruz Filistin'i unutmuyoruz': Yarım milyondan fazla insan Filistin için Galata Köprüsü'nde buluştu

’nden hareket edildi. Fatih ve Taksim Camii’lerinden de gruplar hareket ederek yürüyüşe katıldı. Yürüyüş, Galata Köprüsü’nde tamamlandı.

’nden hareket edildi. Fatih ve Taksim Camii’lerinden de gruplar hareket ederek yürüyüşe katıldı. Yürüyüş, Galata Köprüsü’nde tamamlandı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla düzenlenen "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" mitinginde konuştu. Erdoğan, "Filistin'de kış şartlarında her türlü imkandan yoksunlar. Soykırım açlıkla, susuzlukla yapılıyor. Uluslararası kurumlar Gazze konusunda iflas etti" ifadelerini kullandı. "Batı Gazze konusunda zillete düştü" diyen Erdoğan, "Bizler Gazze için insanlık ittifakı olarak buradayız. Bizim meselemiz Siyonist ideolojiyledir. Siyonizm, bugün İsrail Nazizmi olarak kendini göstermektedir. Bu yıkımın maliyeti Gazzelilere, üçüncü ülkelere yüklenemez" açıklamasında bulundu.