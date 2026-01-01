Yeni Şafak
'Susmuyoruz sinmiyoruz Filistin'i unutmuyoruz': Yarım milyondan fazla insan Filistin için Galata Köprüsü'nde buluştu

1/01/2026, Perşembe
520 bin kişinin katıldığı Gazze yürüyüşü Galata Köprüsü'nde tamamlandı.
İstanbul, bu sabah bir kez daha Gazze’nin sesi olduğunu tüm dünyaya gösterecek. 'Susmuyoruz, Sinmiyoruz, Filistin'i Unutmuyoruz' sloganıyla düzenlenen program için önce Sultan Ahmed Camii, Ayasofya Camii, Yeni Camii, Süleymaniye Camii’nde sabah namazı kılındı. Namaz sonrası 08.30'da başlayan yürüyüş 520 bin kişinin katılımıyla ve "Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek" sloganıyla Galata Köprüsü'nde sonlandı.

Siyonist İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 70 bini aşkın Filistinliyi katletti.
21. yüzyılın en kanlı soykırımı
nın yaşandığı Gazze'deki insanlık dramını tüm dünya görmezden gelirken
Türkiye, Filistinli kardeşlerinin yanında durmaya devam ediyor.

Milli İrade Platformu çatısı altında yer alan
400’ü aşkın sivil toplum kuruluşu
nun organize ettiği bugün Galata Köprüsü'nde düzenlenen organizasyona 520 bin insan katıldı.


“Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin’i unutmuyoruz!”
sloganıyla yola çıkılan yürüyüş için önce civardaki camilerde sabah namazı kılındı.

Namaz sonrası
Sultan Ahmed Camii, Ayasofya Camii, Yeni Camii, Süleymaniye Camii
’nden hareket edildi. Fatih ve Taksim Camii’lerinden de gruplar hareket ederek yürüyüşe katıldı. Yürüyüş, Galata Köprüsü’nde tamamlandı.


BİLAL ERDOĞAN: ULUSLARARASI KURUMLAR GAZZE KONUSUNDA İFLAS ETTİ

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla düzenlenen "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" mitinginde konuştu. Erdoğan, "Filistin'de kış şartlarında her türlü imkandan yoksunlar. Soykırım açlıkla, susuzlukla yapılıyor. Uluslararası kurumlar Gazze konusunda iflas etti" ifadelerini kullandı. "Batı Gazze konusunda zillete düştü" diyen Erdoğan, "Bizler Gazze için insanlık ittifakı olarak buradayız. Bizim meselemiz Siyonist ideolojiyledir. Siyonizm, bugün İsrail Nazizmi olarak kendini göstermektedir. Bu yıkımın maliyeti Gazzelilere, üçüncü ülkelere yüklenemez" açıklamasında bulundu.








