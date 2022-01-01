İşte 2022’nin tatilleri

RESMİ TATİLLER HAFTA SONU:

Yeni yılda tatil planı yapanları ufak sürprizler bekliyor. Bugün olduğu gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı cumartesiye, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü pazara denk geliyor. Diğer resmi bayramlar 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çarşamba, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü cuma, 30 Ağustos Zafer Bayramı salı günü kutlanacak.

BAYRAM TATİLİ DENKLEMİ:

2 Nisan cumartesi günü Ramazan başlayacak. 1 Mayıs pazar arefe, 2 Mayıs pazartesi günü Ramazan Bayramı’nın ilk günü olacak. 4 Mayıs çarşamba günü sona erecek bayramın hafta sonuna bağlanıp bağlanmayacağı o tarihlerde konuşulan konulardan biri olacaktır. Öte yandan Kurban Bayramı, 9 Temmuz cumartesi günü başlayıp 12 Temmuz salı günü bitecek. 15 Temmuz cuma gününün resmi tatil olması nedeniyle yine aynı şekilde bayramların birleştirilmesi gündeme taşınacaktır.

KARNE ZAMANI:

Öğrenciler 24 Ocak’ta ara tatile girecek. 11 Nisan’da da ara tatilde olacak. Okullarda son ders zili ise 17 Haziran’da çalacak. 5 Haziran’da milyonlarca ortaokul öğrencisi LGS’de yarışacak, 18-19 Haziran’da ise 2 milyon üniversite adayının ter dökeceği YKS düzenlenecek. 31 Temmuz’da KPSS lisans gerçekleşecek.