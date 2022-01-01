Hayat İşte 2022nin tatilleri
AKTÜEL

İşte 2022’nin tatilleri

2022’nin ilk tatil gününde, bayram ve sınav gibi önemli günlerin tarihleri merak konusu oldu. İşte tatil tarihleri...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İşte 2022’nin tatilleri​: 2022 resmi tatiller
Arşiv

RESMİ TATİLLER HAFTA SONU:

Yeni yılda tatil planı yapanları ufak sürprizler bekliyor. Bugün olduğu gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı cumartesiye, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü pazara denk geliyor. Diğer resmi bayramlar 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çarşamba, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü cuma, 30 Ağustos Zafer Bayramı salı günü kutlanacak.

BAYRAM TATİLİ DENKLEMİ:

  • 2 Nisan cumartesi günü Ramazan başlayacak. 1 Mayıs pazar arefe, 2 Mayıs pazartesi günü Ramazan Bayramı’nın ilk günü olacak. 4 Mayıs çarşamba günü sona erecek bayramın hafta sonuna bağlanıp bağlanmayacağı o tarihlerde konuşulan konulardan biri olacaktır. Öte yandan Kurban Bayramı, 9 Temmuz cumartesi günü başlayıp 12 Temmuz salı günü bitecek. 15 Temmuz cuma gününün resmi tatil olması nedeniyle yine aynı şekilde bayramların birleştirilmesi gündeme taşınacaktır.

KARNE ZAMANI:

Öğrenciler 24 Ocak’ta ara tatile girecek. 11 Nisan’da da ara tatilde olacak. Okullarda son ders zili ise 17 Haziran’da çalacak. 5 Haziran’da milyonlarca ortaokul öğrencisi LGS’de yarışacak, 18-19 Haziran’da ise 2 milyon üniversite adayının ter dökeceği YKS düzenlenecek. 31 Temmuz’da KPSS lisans gerçekleşecek.

İyi ki vardın Eren ve Ferhat

İyi ki vardın Eren ve Ferhat

Kahramanlık hikayesi sinemalardaki yerini aldı.
Bir katliam yılı daha bitti

Bir katliam yılı daha bitti

​Suriye'de 299 çocuk yeni yılı göremedi.
Siyasi eşkıya

Siyasi eşkıya

'​Senin ipin kimlerin elinde.'
CHP'li başkanın <br>torbacı çocukları

CHP'li başkanın
torbacı çocukları

​Parti aracıyla uyuşturucu ticareti.
Çocuklar kiliseye emanet

Çocuklar kiliseye emanet

​Avrupa da Orta Çağ'da kalmış.
Vatandaşa 'altın' sertifika

Vatandaşa 'altın' sertifika

​Kuyumcular sisteme dahil edilecek.
İsrail köstebekleri camilere sızdı

İsrail köstebekleri camilere sızdı

​Amerikalı Müslümanlar diken üstünde.
Dosyaların yüzde <br>95'i sonuçlandı

Dosyaların yüzde
95'i sonuçlandı

​OHAL Komisyonu'nda son 6 bin dosya.
İntikamı alındı

İntikamı alındı

​Şehit DSİ personeli toprağa verildi.

​BOTAŞ yeni fiyat tarifesini duyurdu.

​Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yeni fiyat tarifesini duyurdu.

​Türkiye'nin 31 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

​Bakan Koca vatandaşları madde madde uyardı.
Vatandaşa ‘altın’ sertifika: Kuyumcular sisteme dahil edilecek
Ekonomi

Vatandaşa ‘altın’ sertifika: Kuyumcular sisteme dahil edilecek

Yastık altında yaklaşık 5 bin ton altının ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmalar hızlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin işaret ettiği çalışmayı İstanbul Altın Rafinerisi yürütüyor. Vatandaştan altını teslim almak isteyen kuyumcular, 'Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi' KAD-SİS'e başvuracak.
Bir katliamyılı daha bitti: Suriye'de 299 çocuk yeni yılı göremedi
Dünya

Bir katliam yılı daha bitti: Suriye'de 299 çocuk yeni yılı göremedi

2021, Suriye’de sivillerin yine katledildiği, yerlerinden edildiği, hayatlarını hapiste geçirdiği bir yıl oldu. Ülke genelindeki saldırılarda, 299’u çocuk toplam 1271 sivil hayatını kaybetti. Rejimin tutukladığı 104 kişi de işkencede öldü. Hayatta kalanlar ise mülteci kamplarında insanlık dışı koşullarda yaşama savaşı veriyor.
Avrupa da Orta Çağ’da kalmış: Çocuklar kiliseye emanet
Dünya

Avrupa da Orta Çağ’da kalmış: Çocuklar kiliseye emanet

CHP’li Özgür Özel, 4-6 yaş arası çocukların Kur’ân’la tanıştırılmasını “Orta Çağ zihniyeti” diye tanımladı. Model olarak gösterilen Avrupa’da ise din eğitimi bazı ülkelerde 2,5 yaşında başlatılıyor. Belçika’da 2,5-6 yaş arası çocuklara, öğretmenler koordinesinde papaz ve rahibeler ders veriyor. Almanya’da 3-6 yaş grubunun yüzde 70’i kiliselerde din eğitimi alıyor. Finlandiya’da küçüklere “tanrıya sadakat ve şükran” öğretiliyor. İngiltere’de okul öncesi din eğitimi müfredatını kilise belirliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.