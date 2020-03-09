Hayat İtalyada koronavirüs nedeniyle ölü sayısı hızla artıyor Bir günde 97 kişi öldü
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İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı hızla artıyor: Bir günde 97 kişi öldü

İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 97 kişi daha artarak 463'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 nedeniyle olağanüstü günler geçiren ülkede Başbakan Giuseppe Conte, dün virüsün yayıldığı kuzey bölgelere daha sıkı önlemler getiren yeni bir kararname açıklamıştı.

Buna göre, daha önce 11 beldeye uygulanan giriş-çıkışların sıkı şekilde kontrol edildiği "kırmızı bölge" uygulaması, Milano'nun içinde bulunduğu Lombardiya ile Venedik'in de olduğu 14 kente genişletilmişti.

Söz konusu yerlerde her türlü toplu faaliyet ve eğitim-öğretim, 3 Nisan'a kadar askıya alınmıştı.

Ülkede şu ana kadar 9 bin 172 kişide koronavirüs tespit edilirken, ölü sayısı ise 463'e yükseldi.
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