İzlanda’da Fagradalsfjall alarmı: Kasabanın tamamı tahliye edildi

Fagradalsfjall kâbusu geri döndü! İzlanda Meteroloji Ofisi (IMO), Reykjanes yarımadasında bulunan Fagradalsfjall yanardağının yakınlarında son günlerde volkanik patlama olasılığının arttığını gösteren bir dizi güçlü deprem kaydettiklerini ifade etti. İzlanda Sivil Koruma Ajansı ise dün yaptıkları açıklamada yanardağa yakın bir liman kenti olan Grindavik kentinde tahliye işlemlerine başlayarak olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurdu. Ajans, vatandaşların sakin bir şekilde kentten ayrılmaları gerektiğini, durumun acil olmadığını ve önleyici bir tahliye planı yapmaya çalıştıklarının altını çizdi. Fagradalsfjall yanardağı nerede? Fagradalsfjall yanardağı patlamasının nedeni ne?