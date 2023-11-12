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İzlanda’da Fagradalsfjall alarmı: Kasabanın tamamı tahliye edildi

İzlanda Meteoroloji Ofisi, Reykjanes yarımadasında bulunan Fagradalsfjall yanardağında birkaç gün içinde patlama meydana gelebileceği ve bölgede sismik aktivitenin bulunduğunu duyurdu. İzlanda Cumhurbaşkanı Gudni Johannesson, Grindavik kasabasının tahliye edildiğini ve bölgede acil durum ilan edildiğini duyurdu. 

11:32 - 12/11/2023 Pazar
DHA
Fagradalsfjall tüm blgeyi tahliye ettirdi

Fagradalsfjall tüm blgeyi tahliye ettirdi

İzlanda Cumhurbaşkanı Gudni Johannesson, Grindavik kasabasının tahliye edildiğini ve bölgede acil durum ilan edildiğini duyurdu. 

İzlanda Meteoroloji Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Elde edilen veriler, magma tünelinin boyutunun önemli olduğunu ve magmanın yüzeye yaklaştığını göstermektedir. Koridor kuzeyde Kalfellsheidi'den başlayıp Grindavik'in batısına ve güneybatı yönünde denize doğru uzanmaktadır. Magma tüneli yaklaşık 15 kilometre uzunluğundadır ve magma en sığ olduğu yerde yaklaşık 800 metre derinliktedir.

Veriler yaklaşık 12 saatlik uydu verilerine dayandığına dikkat edilmelidir, bu nedenle magmanın yüzeye 800 metreden daha yakın hareket ettiği varsayılmalıdır. Ayrıca magmanın okyanus tabanında ortaya çıkma ihtimali de yüksektir” denildi. 

Yarımadada acil durum ilan edildi 

İzlanda Cumhurbaşkanı Johannesson, Reykjanes yarımadasında acil durum ilan edildiğini ve risk altında bulunan Grindavik kasabasında yaşayanların tahliye edildiğini belirtti. Johanesson, yaptığı açıklamada, “Sismik hareketlilik nedeniyle Reykjanes yarımadasında acil durum ilan edilmiştir. Grindavik kasabası başarılı bir şekilde tahliye edilmiştir. İzlanda'da doğanın güçlerini biliyoruz. En iyisini umuyoruz ancak tüm olasılıklara karşı hazırlıklıyız” dedi. 


Fagradalsfjall alarmı: Bölgede OHAL ilan edildi 'Şehri terk edin' uyarıları peş peşe yapılıyor
Fagradalsfjall alarmı: Bölgede OHAL ilan edildi 'Şehri terk edin' uyarıları peş peşe yapılıyor

Fagradalsfjall kâbusu geri döndü! İzlanda Meteroloji Ofisi (IMO), Reykjanes yarımadasında bulunan Fagradalsfjall yanardağının yakınlarında son günlerde volkanik patlama olasılığının arttığını gösteren bir dizi güçlü deprem kaydettiklerini ifade etti. İzlanda Sivil Koruma Ajansı ise dün yaptıkları açıklamada yanardağa yakın bir liman kenti olan Grindavik kentinde tahliye işlemlerine başlayarak olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurdu. Ajans, vatandaşların sakin bir şekilde kentten ayrılmaları gerektiğini, durumun acil olmadığını ve önleyici bir tahliye planı yapmaya çalıştıklarının altını çizdi. Fagradalsfjall yanardağı nerede? Fagradalsfjall yanardağı patlamasının nedeni ne?


#Fagradalsfjall
#izlanda
#tahliye
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