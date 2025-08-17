Yeni Şafak
Ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran hayatını kaybetti

22:47 17/08/2025, Pazar
G: 17/08/2025, Pazar
Yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 26 yaşında son nefesini verdi.
Yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 26 yaşında son nefesini verdi.

Sosyal medyada 'Jrokez' kullanıcı adıyla bilinen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Jrokez, YouTube, Twitch ve Kick platformlarında yaptığı yayınlar ve Fenerbahçe sevgisini dile getirdiği videolar ile tanınıyordu.

Gençlerin sıklıkla izlediği YouTube, Twitch ve Kick gibi platformlarda yaptığı canlı yayınlar ve ürettiği içeriklerle tanınan 26 yaşındaki Oğuzhan Dalgakıran hayatını kaybetti.

Yakın çevresi, Jrokez adıyla tanınan genç yayıncının evinin balkonundan düşmesi sonucu son nefesini verdiğini aktardı.

Son paylaşımı sevenlerini üzdü: Görüşmek üzere

Jrokez, bugün yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe'nin Göztepe maçında aldığı beraberlik nedeniyle üzgün olduğunu ve yorgun hissettiği için de yayın açamayacağını belirtmişti.

Dalgakıran paylaşımında,
"Dostlar bugün bayağı halsiz ve bitkin uyandım. Sanırım hem Fenerbahçe hem yoğun yayın serisi yordu beni... Bugünlük izninizi istiyorum. Yarın iyi olursam İnşallah bugünün acısını çıkarırız. Kusura bakmayın yayını iptal ettiğim için. Görüşmek üzere"
ifadelerini kullanmıştı.

Oğuzhan 'Jrokez' Dalgakıran kimdir?

Oğuzhan Dalgakıran, mahlasıyla Jrokez, 24 Şubat 1999’da Mersin’de doğmuş ve internet üzerinde “tantuniciyim” ifadesiyle kendisini tanıtmıştı.

YouTube'da başlayan kariyeri, Twitch’te devam etmiş ve 2017’den itibaren aktif yayıncılık yapmaya başlamıştır.

Sohbet ve GTA 5 içerikleriyle dikkat çekmiş, ardından Kick platformuna geçerek kitlesini artırmıştır.

Twitch’te yaklaşık 600 bin, Instagram’da 116 bin, Twitter’da 74 bin ve YouTube’da 70 bin kişi tarafından takip ediliyordu.

Jrokez, Fenerbahçe'ye olan bağlılığıyla da tanınıyordu.

2020’de “Yılın Spor Oyunları Yayıncısı” ödülünü kazanarak dijital içerik alanındaki başarısını tescillemiştir.

