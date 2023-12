Kalbe tesir eden bir sanatımız var

Allah’ın kelamı olan Kur’an-ı Kerim’i en güzel şekilde yazma gayesiyle icra edilen, on dört asırdır İslam sanatlarının en kıymetli dallarından biri hüsn-i hat. İslam dünyası da bu kıymetli sanata gereken değeri göstermeye, mabetlerinin, evlerinin ve iş yerlerinin en güzel köşelerini hüsn-i hat eserleri ile bezemeye devam ediyor. Orijinal tablolarının yanı sıra, tıpkıbasımları ile de günlük hayatımızı güzelleştiren hüsn-i hat, uzun yıllardır Albayrak Grubu tarafından hazırlanan takvimler ile zamanımızı da süslüyor. Hattatları desteklemek, hat sanatının en güzel örneklerini mekânlarımızda sergilemek ve Kur’an’ın bereketinin bizi kuşatması için hat eserleri takvimi projesine başlayan Albayrak Grubu, bu yıl geleneksel hâle getirdiği Hat Eserleri Sergisi’ni 10. kez düzenleniyor. Her yıl belirlenen bir tema üzerine usta hattatların elinden çıkan hat eserleri hem yurtiçinde hem yurtdışında birçok mekânda sanatseverlere sunulurken aynı zamanda tıpkıbasımları ile de takvimlerimize taşınıyor. Takvimler için yazdırılan eserlerde tamamen klasik anlayışla yazılan eserler ağırlıkta olmakla birlikte yeni anlayış ve arayışlarla tarz-ı cedidin en güzel örnekleri yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl, 12 ayrı hattatın geleneksel ve moderni harmanlayarak hazırladığı eserlerde, Kur’an-ı Kerim’deki “Ey iman edenler!” hitabıyla başlayan ayetler yer almıştı. Her yıl farklı bir temanın usta hattatlar tarafından sanat eserine dönüştürüldüğü serginin bu yılki teması ise “Besmele-i Şerif” oldu. Hattat Osman Özçay, Serkan Selalmaz, Macid el-Yusuf, Abdurrahman Depeler, Seyit Ahmet Depeler, Davut Bektaş, Mehmed Özçay, Muhammed Yaman, Yusuf Mazı, Aydın Kızılyar, İbrahim Şengül, Sami Naddah ve Menaf Nam, bu yıl “Besmele-i Şerif”in güzel örneklerini sanatseverlere sundular. Serginin hazırlanmasında desteklerini eksik etmeyen bir diğer değerli isim ise Prof. Dr. Uğur Derman.

Sergide yer alan hattatlardan Yusuf Mazı, “Sanat toplumların özüdür. İnsanlık tarihinin ilk evresinden son evresine kadar sanat toplumlarda var olacaktır. Tabi bu varoluş seviye seviye. Sanatın sadece bir zümre tarafından icra edilmesi sanatı dar bir alanda hapsetmek demektir” ifadelerini kullanıyor. Mazı, icra ettiği bu sanatı tabana yaymanın ve toplumunun her kesimiyle buluşturmanın sanata ve haliyle de ülkemize en büyük hizmetlerden biri olduğunu söylüyor. “Ecdadımıza baktığımızda toplumsal hayatta bunun karşılığı görüyoruz. Albayrak Grubu bu manada ecdadın gittiği yoldan gitmektedir. Hem sanatkârlara hem de sanata ilgisi olmayanlara aynı zaviyeden yaklaşmaktadır” diyen Mazı, “Sadece bir takvim deyip geçmemek gerekiyor o takvimin içinde yer alan her şey aslında bizim kimliğimiz. Bu devam eden proje ileride sahip olacağımıza inandığımız Türkiye Yüzyılının tohumları arasında yerini alacaktır” diyor.

Hüsn-i Hat Takvim Projesi’nin 2014 yılından itibaren en kıymetli sermayemiz olan zamana, birbirinden kıymetli hattatların kalemiyle imzasını atmaya devam ettiğini ifade eden Hattat Serkan Selalmaz ise hazırlanan takvimin dünyanın farklı yerlerinden mahir hattatların eserleri ile günümüz hüsn-i hat sanatının estetik zevkini yansıttığını söylüyor. Kaliteli ofset ya da inkjet baskının orjinal esere sahip olamayanlar için kesinlikle seyir zevki açısından önemli bir alternatif olduğunu söyleyen Hattat Muhammed Yaman da “Ev ve iş yerlerimizin ayet-i kerime, hadis-i şerif veya kelamı kibar ile bezenmesi de hem manevi açıdan bir zırh, hem de bana göre sıradan bir objeden kat be kat daha güzel bir görsel şölen niteliği taşır” diyor.

Her yıl Ramazan ayının bereketinden nasiplenmek niyetiyle eserler bu ay içerisinde kaleme alınıyor. Her bir ay için bir eser ve kapak yazısıyla birlikte 13 hattat, 13 eser hazırlanıyor. Büyük bir memnuniyetle, son on yıldır Albayrak Hat Takvim Projesi’nin sanat yönetmenliğini üstlendiğini söyleyen Seyit Ahmet Depeler, “Her biri birbirinden kıymetli olan eserlerin kapalı kapılar ardında saklanmasından ziyade, yıl boyu farklı şehir ve ülkelerde sergilenmesi ve aynı zamanda duvar-masa takvimi olarak da hat sanatının daha geniş kitlelere ulaşması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Takvimin asılı olduğu yerlerdeki insanların görsel hafızalarında hat sanatının oluşması ve estetik zevkin gelişmesine vesile olacağı kanaatindeyim” diyor.