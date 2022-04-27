Kaliforniya ormanlarında kar yiyerek hayatta kaldı

Lassen County Şerif Ofisi Facebook sayfası, Little Valley sakini olan 52 yaşındaki Sheena Gullett'in çilesini ayrıntılı olarak anlattı.
48 yaşındaki Gullett ve arkadaşı Justin Lonich, araçları kara saplandığında Little Valley'e gidiyorlardı. Geceyi araçta geçirdiler ve arabanın aküsü bitti.
İkisi otoyola yürümeye çalıştık ancak Gullett'in botlarının tabanları çıktığı için geride kaldı. Lonich yoğun kar yağışında onu bulamayınca sığınacak bir yer aradı ve bir kamp ateşi yaktı.
Ertesi gün çakıllı bir yol buldu ama yine bir gecede sığınmak zorunda kaldı. Hava açıkken karadan ve havadan arama yapıldı.
İkilinin altı gün boyunca altı paket yoğurt ve kar yedikten sonra çok duygusal olduğu ancak fiziksel olarak iyi oldukları ortaya çıktı.