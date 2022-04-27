Kaliforniya ormanlarında kar yiyerek hayatta kaldı

​Lassen County Şerif Ofisi Facebook sayfası, Little Valley sakini olan 52 yaşındaki Sheena Gullett'in çilesini ayrıntılı olarak anlattı

Lassen County Şerif Ofisi Facebook sayfası, Little Valley sakini olan 52 yaşındaki Sheena Gullett'in çilesini ayrıntılı olarak anlattı.

48 yaşındaki Gullett ve arkadaşı Justin Lonich, araçları kara saplandığında Little Valley'e gidiyorlardı. Geceyi araçta geçirdiler ve arabanın aküsü bitti.

FOTOĞRAF 11 Olay, saat 17.45 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi kırsal Üçpınar mahallesine bağlı ormanlık arazide meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mangal yapmak için ormanlık araziye giden Veli K., Ahmet B., Ali K., Gökalp K. ve Yasemin K., yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kaldı. 5 arkadaş dondurucu soğukta ormanlık arazide mahsur kalınca durumu jandarma ve büyükşehir belediye ekiplerine bildirerek bulundukları yerin konumunu attılar. Harekete geçen büyükşehir belediyesi ekipleri, mahsur kaldıkları bölgeye iş makineleri ile yolları açarak yaklaşık 4 saat sonra ulaştılar. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 5 arkadaş hemen güvenli ve sıcak bir yere götürülerek yemek ve su verildi. Mahsur kalan 5 arkadaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.<br>Öte yandan mahsur kalan vatandaşlardan biri, “Bizi burada yalnız bırakmayan büyükşehir belediyesine teşekkür ederim.” dedi. Karda mangal sevdası faciaya yol açıyordu: Mahsur kalan beş kişi kurtarıldı Bursa'da 5 arkadaş mangal yapmak için ormanlık araziye gitti. Yoğun şekilde kar yağışı nedeniyle geldikleri yol kapandı. Ekipler, bu zorlu arazide yaklaşık 4 saat boyunca yaptıkları yol açma çalışması ardından 5 arkadaş kurtarıldı.

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İkisi otoyola yürümeye çalıştık ancak Gullett'in botlarının tabanları çıktığı için geride kaldı. Lonich yoğun kar yağışında onu bulamayınca sığınacak bir yer aradı ve bir kamp ateşi yaktı.

Ertesi gün çakıllı bir yol buldu ama yine bir gecede sığınmak zorunda kaldı. Hava açıkken karadan ve havadan arama yapıldı.

HAYAT Dizi ekibi ormanda mahsur kaldı

İkilinin altı gün boyunca altı paket yoğurt ve kar yedikten sonra çok duygusal olduğu ancak fiziksel olarak iyi oldukları ortaya çıktı.