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Kamyoncular dertli: Düşük ücret hız yaptırıyor

Mardin’de 20 kişinin hayatını kaybettiği facia, adı sık sık trafik kazaları ile anılan ağır vasıtaları gündeme getirdi. Kazanın ardından hedef olan C sınıfı ehliyeti olan şoförlerle Tuzla’daki Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nde bir araya gelerek eleştirileri ve kazaların sebebini sorduk. Oldukça dertli olan kamyoncular koşulların zorluğundan şikayetçi.

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Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Kamyoncular dertli: Düşük ücret hız yaptırıyor
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Mardin’de 20 kişinin hayatını kaybettiği facia, adı sık sık trafik kazaları ile anılan ağır vasıtaları gündeme getirdi. Kazanın ardından hedef olan C sınıfı ehliyeti olan şoförlerle Tuzla’daki Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nde bir araya gelerek eleştirileri ve kazaların sebebini sorduk. Oldukça dertli olan kamyoncular koşulların zorluğundan şikayetçi.

KANDIRMA PEŞİNDE

27 yıllık kamyoncu F.A, “Yükünü taşıdığımız firmalar bizi mazot parasıyla kandırma peşinde. Böyle olunca da kamyoncu en az kayıpla ulaştırmaya çalışıyor. Türkiye'de en çok kaza seyahat süreleri nedeniyle meydana geliyor. Bazı kazalar da ufak araçlardan kaynaklanıyor” dedi.

ÇOCUKLARIMDAN UZAĞIM

15 senelik kamyon şoförü A.S, “ Uzun yola çıktığımız zaman 11 saat gidip dokuz saat dinleniyorum. Dinlenme süresinde tekrar iş alırsak yola çıkıyorum. Ailemden ve çocuklarımdan uzağım. Genelde kazalarda hep kamyoncuları suçluyorlar. Mesela benim başıma uzun yola çıkan taksiciyle yaşadığım bir olay geldi. Gözleri dalıp şeritten çıktı önüme kırdı. Ben otobandayım ve sağ şeritteyim. Taksiye çarptığımda ben suçlu oluyorum. Bizler uzun yola alışığız uykumuz geldiğinde anlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

DERDİMİZİ ANLATAMIYORUZ

20 senelik kamyoncu S.K, “ Kimseye derdimizi anlatamıyoruz ki. Birkaç gün önce başıma geldi. Önümdeki araç yanlış yola girmiş otobanda geri geri çıkmaya çalışıyor. Ben giden yolda ona nasıl yol vereyim. Başka meslek bilmiyoruz. Çocuğumun büyüdüğünü görmedim. Kamyonlar çok eski model. Tekerlekler çok pahalı. Yollarda olan birçok araç arızalı” ifadesini kullandı

LASTİK BİLE DEĞİŞTİREMİYORLAR

40 yıllık şoför M.K ise şunları söyledi: “Önceden kamyon şoförü olmak için altı ay birinin yanında çalışırdın. Şimdi ehliyet alan şoför oluyor. Vücudu uzun yola dayanıklı değil tecrübesi yok yola çıkıyor. Önceden kamyon şoförlüğünün bir havası vardı. Şimdi yolda bulduklarını şoför yapıyorlar.”

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